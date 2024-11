Presidenta Sheinbaum lanza ‘ambicioso e histórico' Plan Nacional Hídrico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves el “ambicioso e histórico” Plan Nacional Hídrico con el cual se recuperarán concesiones de agua, se tecnificará el campo y se emprenderán más de una decena de proyectos, con el fin de que este recurso deje de ser una “mercancía” y se afiance su uso como un derecho de la población.

Como parte de esto, el próximo lunes se firmará un acuerdo con la industria privada y demás concesionarios para que devuelvan más de dos mil millones de metros cúbicos de agua.

“Le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano. ¿Qué tiene de esencia uno ordenar las concesiones? Hay usuarios que tienen una concesión de agua, pero no la usan, en algunos casos hasta la venden. ¿Quién se beneficia de esa concesión? El particular. Lo que queremos es que esa agua que no se usa se le regrese a la nación para que se pueda disponer de ella, porque hasta los municipios tienen la concesión de agua. El agua le pertenece a la nación”, sentenció.

Explicó que la disminución presupuestal que se observa en las dependencias involucradas se debe a que se tienen que cerrar los proyectos estratégicos del sexenio pasado y ahora se debe dar cauce a los nuevos planes.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), explicó que el plan nacional hídrico se basa en cuatro ejes: política hídrica y soberanía nacional; mitigación ambiental, justicia para el acceso al agua y adaptación al cambio climático.

La Presidenta de México y el funcionario de la Conagua.

Anunció que lo primero que se hará será revisar todos los títulos de concesión para identificar los que no son utilizados a fin de que ese volumen se reincorpore a la nación; se creará el Registro nacional de Agua para el Bienestar, que contendrá una base de datos única que permitirá gestionar con transparencia y cero corrupción el monitoreo del recurso hídrico.

Asimismo se realizará un programa de inspección en todo el país, donde se colaborará con todas las autoridades y también la población, a la cual se presentó el correo para presentar denuncias sobre el mal uso del agua.

En materia legislativa, se emprenderán reformas a la Ley de Aguas Nacionales para erradicar “mercados alternos” del líquido y se emprenderá la nueva Ley Nacional de Aguas. Asimismo, se emitirá un decreto de facilidades para regularizar concesiones vencidas, para que productores agropecuarios y otros accedan a créditos y otras medidas.

También se simplificarán y digitalizarán todos los trámites ante la Conagua, para reducir de 27 a 17 los trámites; de 19 a 9 los requisitos y los tiempos de respuesta deberán estar entre los 15 y 60 días posteriores al inicio del trámite.

Anunció que se tecnificarán más de 200 mil hectáreas de riego, con lo que se beneficiará a 225 mil productores de riego, que ayudara a eficientar el uso de agua en campo, incrementará la producción agrícola y permitirá la recarga de los acuíferos.

Además se emprenderá un plan maestro en materia de infraestructura hídrica en todo el país por medio de los programas como Prosanar, entre otros.

“Es un programa sin precedentes y nos va a permitir tener una gestión que no sólo resuelta las programas de manera inmediata sino para tener un plan durante los siguientes años”, comentó.

Para el sexenio se contemplan 16 proyectos estratégicos para el desarrollo de presas, acueductos y redes troncales en estados como Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y que para el siguiente año recibirán una inversión de 25 mil millones de pesos.

Sobre la prioridad para sanear los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, por medio de la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento, agregó que se eliminarán descargas contaminantes, se instalarán sistemas de monitoreo.

Otro punto central es la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad que habrán de suscribir industrias y distritos de riego, industria de inversión, gobiernos, instituciones académicas y la ciudadanía.

Adelantó que ya se han establecido conversaciones con industriales y representantes para que se comprometan a devolver agua. El compromiso se firmará el próximo 25 de noviembre y se espera recuperar 2 mil 500 millones de metros cúbicos que equivalen a abastecer a la Ciudad de México durante dos años y medio completos.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó que con este plan habrá un cambio de paradigma para privilegiar el agua para consumo humano, frente a otros usos intensivos y con el que se hace frente a la crisis de agua que vive el mundo, por medio de estrategias para permitir que los acuíferos naturales se recuperen.

“México se prepara para que la recarga de agua de los acuíferos sea una realidad y se logre evitar la sobreexplotación de los acuíferos”, sostuvo.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, agregó que esto abonará al plan de soberanía alimentaria nacional, pues finalmente se emprende el plan de tecnificación del riego, con lo cual se estima que en la superficie tecnificada de campo se aumente la productividad en 50 por ciento.

