Se perfilan hasta 200 nombres en seis boletas para cada ciudadano en elección judicial

Hasta ahora, se perfila que durante la elección judicial de 2025, cada ciudadano reciba seis boletas para elegir alrededor de 39 cargos entre un estimado de hasta 200 nombres de candidatos y candidatas.

Se trata de las primeras estimaciones al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), que esta semana reanudó los preparativos de los comicios por los que se renovará al Poder Judicial.

El consejero Arturo Castillo recordó que habrá una boleta para cada área a elegir dentro de dicho poder: ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados de las Salas Regionales del mismo tribunal, magistrados de circuito o de apelación y una para jueces de distrito.

“Si multiplicas esto por el máximo de candidaturas de cada cargo, te da 200… Es un cálculo”, dijo.

Taddei asegura que se atienden solicitudes presupuestales

Ante este escenario, planteó que los Comités de Evaluación a cargo de cada uno de los Poderes de la Unión reduzcan al mínimo el número de candidaturas que pueden presentar, que es de una a tres, para los cargos a renovarse, en aras de que se reduzca la presión que naturalmente aumentará en distintos rubros a causa de los tiempos acotados con los que se cuenta y también la reducción presupuestal que se avizora.

Sobre este punto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, comentó en conferencia que para el órgano no le es indiferente si se atienden sus solicitudes presupuestales y de calendario; sin embargo, refirió que el hecho de que se les conceda o no la prórroga y el dinero solicitado no deberán impactar en la calidad del proceso a realizar.

“En ningún momento vamos a ser irresponsables nosotros de decir que nos es indistinto… Estamos conscientes que si esto no se aprueba, el Instituto tiene que salir sí o sí”, declaró.

Respecto de la reunión que esta mañana sostuvieron con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comentó que éste manifestó que hay complicaciones si se quieren ampliar los tiempos para la elección, pues tendrían que recurrir a una nueva reforma constitucional, lo cual también tendrían que hacer los estados que ya homologaron sus constituciones con la Carta Magna para el mismo proceso.

En cuanto al tema presupuestal, que habrá de resolver la Cámara de Diputados, reiteró que la solicitud de 13 mil millones para la elección judicial no es un capricho ni una ocurrencia.

Para hacer frente a las dificultades que se pronostican, comentó que todas las áreas “áreas han estado dejando volar su creatividad, su capacidad de proponer, de recomponer, de rehacer, pero con un común denominador, todas asegurando que el proceso electoral sale y sale bien”.

