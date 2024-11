Frente Cívico, polémica y zape

Y podría ser tema de conversación esta semana, nos comentan, la decisión del Frente Cívico, de Guadalupe Acosta Naranjo, de buscar convertirse en partido político, tal y como lo anunció el sábado pasado. Y es que en las benditas redes esa noticia ha generado puntos de vista contrapuestos. Por un lado hay entusiasmados con la proposición, pero, por otro, quien advierte que no hace falta un partido más en el espectro político actual, en donde, en la parte de la oposición, ya juegan PAN, PRI y MC (aunque también hay quien los ve sin fuerza). Igualmente hay voces que cuestionan el liderazgo del propio Guadalupe, por considerar que no representa a las voces más jóvenes. Por ahí se agarró ayer la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, nos dicen, para darle al Frente Cívico con un zape en redes: “Los mismos cartuchos quemados que no tienen autoridad moral anunciaron que van a formar una nueva fuerza política. Desde Sinaloa, les decimos que nos dará gusto verlos en la calle. A su pesar se van a encontrar con un pueblo muy consciente de quiénes son y lo que representan”. Uf.