México vive tiempos de cambio, afirma magistrada Mónica Soto: ‘nada está por encima' de la Constitución

Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sostuvo que el país vive tiempos de cambios ante los cuales se requiere unidad, bajo la consideración de que “nada está por encima” de la Constitución y también de “la voluntad popular”.

“Estos tiempos de cambio demandan de la Judicatura Electoral unidad, cohesión y refrendar nuestro compromiso con los principios rectores de nuestra profesión”, dijo.

Este lunes se llevó a cabo la inauguración del "Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales".

Miembros de Sala Superior no se inscribieron a elección judicial

Al inaugurar el “Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales”, aclaró que ninguno de los miembros de la Sala Superior se inscribió al proceso judicial y deseó éxito a los asistentes que sí lo hicieron.

Al hacer un repaso de este año electoral, la magistrada sostuvo que nadie puede “reprochar” a esta instancia haberse alejado de la Carta Magna e incluso afirmó que para ellos como magistrados es un “orgullo” haber sido “juzgados y atacados”.

“En el recuento de este proceso electoral podemos reconocer que, a pesar de los intentos múltiples, diversos, por influir en las decisiones de este Tribunal, de los tiempos cortos para resolver, del momento y contexto inédito que vivimos cada día del proceso electoral y de las exigencias de la sociedad, de las actoras y actores políticos, de toda la ciudadanía, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sucumbió, no se agitó y no retrasó la impartición de justicia y la imposición del derecho”, sostuvo.

Elección presidencial puso a prueba al TEPJF

Comentó que se enfrentó un proceso electoral complejo que puso a prueba la solidez del sistema judicial electoral, no sólo por lo que representó al exterior, sino al interior del TEPJF a causa de las designaciones pendientes.

Tras recordar que este año se calificó la elección presidencial que por primera vez dio el triunfo a una mujer, recalcó que la democracia mexicana no se debilitó y tiene indicadores que la pueden colocar a niveles internacionales.

En referencia a la elección judicial que renovará a este Poder, mencionó que son la última generación del actual diseño institucional que duró 30 años y subrayó que las decisiones que ahora se habrán de acatar son proyectos políticos sobre los que ellos no tuvieron decisión.

