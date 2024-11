Claudia responde a Trump: rechaza amagos y aranceles; plantea colaboración

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a los amagos arancelarios del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con una carta enviada este martes en la que le advirtió que “no es con amenazas ni aranceles” como se deben atender los fenómenos de la migración y el consumo de drogas en Estados Unidos, y que a un arancel se responderá con otro, lo que arriesgará a empresas en común, hecho que calificó como inaceptable.

“No es con amenazas ni aranceles como se atiende la migración ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes”, escribió la mandataria en la misiva, la cual leyó durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El lunes pasado, el republicano refrendó su plan de imponer aranceles si México no adopta en el corto plazo estrategias para frenar de inmediato el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo hacia su país. Habló de establecer dicha tarifa en 25 por ciento para todas las mercancías y productos mexicanos que ingresen a su país a partir del 20 de enero próximo, cuando asuma el cargo.

En respuesta, la mandataria mexicana recalcó que esto impactará a empresas estadounidenses de la industria automotriz que llegaron hace 80 años a México y que se verían en riesgo, como pérdidas de empleo.

La Presidenta anunció que este miércoles se reunirá con empresarios estadounidenses, a quienes expondrá las consecuencias arancelarias, como parte de lo que, adelantó, será el Plan México –que será presentado formalmente el próximo 5 de diciembre, y el cual implica una estrategia para reforzar el libre comercio con diversos países–, y que se informará a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre los beneficios de tener acuerdo comercial con México.

Al dar lectura a la misiva enviada, hizo hincapié en que fenómenos como la migración o el consumo de drogas no se resuelven con amagos como los planteados, por lo que hizo un llamado a entablar un diálogo entre equipos de ambos países.

Consideró que las advertencias del republicano parten de un desconocimiento de las acciones emprendidas para atender las problemáticas que Estados Unidos achaca a México y que son el motivo del amago arancelario.

Así, expuso que de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés), las detenciones en la frontera se han reducido en 75 por ciento entre diciembre del 2023 y noviembre del 2024; además, recalcó que la mitad de las personas que llegan hasta el límite entre ambos países arriban por medio de las citas obtenidas legalmente ante el gobierno estadounidense por medio de la aplicación CBP One.

Pese a ello, dijo, es importante que ambas naciones continúen trabajando en conjunto para llegar a otro modelo de movilidad laboral, de manera que se atiendan las causas por las que las familias abandonan sus lugares de origen.

La Presidenta insistió en su propuesta presentada ante la Cumbre de Líderes del G20, para que los recursos económicos destinados a la guerra mejor se dirijan hacia la construcción de la paz y el desarrollo.

En cuanto a la crisis de fentanilo que enfrenta Estados Unidos, comentó que las fuerzas armadas mexicanas han incautado miles de toneladas de drogas y realizado operativos para asegurar armamento; además, se ha detenido a personas vinculadas al tráfico de drogas, a lo cual se suma la próxima aprobación de una reforma para declarar delito grave la producción y comercialización de drogas sintéticas.

Con este contexto, estableció que México también padece por el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos, pues 70 por ciento del armamento ilegal que se incauta a criminales proviene de aquel país.

“Las armas no las producimos nosotros, las drogas no las consumimos nosotros; los muertos por la delincuencia, para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente los ponemos nosotros”, dijo.

La mandataria mexicana se pronunció por trabajar en un entendimiento recíproco y que se fortalezca la relación económica para que, como bloque, sean más competitivos frente a otras agrupaciones económicas en el mundo.

Al hacer énfasis en la reunión de esta semana con empresarios estadounidenses, expuso que estarán presentes la empresaria y asesora Altagracia Gómez y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para hacerles saber el impacto que habrá si se suben los aranceles.

Frente a este escenario, la mandataria federal lanzó un llamado a la calma en los mercados, pues sostuvo que se buscará el diálogo.

“Para todos aquellos mercados que todos los días mueven monedas frente a circunstancias de este tipo, yo lo que les digo es calma; estamos trabajando conjuntamente y vamos a establecer un diálogo, hay gobierno y pueblo, estamos unidos los mexicanos; habrá otras cosas en las que tengamos diferencias –y qué bueno porque somos una democracia–, pero hay temas donde hay unidad y en eso nos vamos a poner de acuerdo y así vamos a ir a dialogar con el presidente Trump y su equipo”, puntualizó.

Tras comentar que en México no existe una crisis de fentanilo porque “aquí nos juntamos, nos queremos”, lanzó un llamado a los jóvenes que radican en Estados Unidos a unirse.

“Aquí las familias mexicanas nos juntamos, nos queremos; por eso, no tenemos la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos, y eso es un orgullo de las mexicanas y de los mexicanos, y es para presumirlo en todo el mundo”, dijo Sheinbaum Pardo.

Claudia también tiene una carta para Trudeau

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que también enviará una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a raíz de la inconformidad que éste ha manifestado respecto a la relación de nuestro país con China.

Al comentar un adelanto del escrito, señaló que, al igual que con el diferendo ante Estados Unidos, hay temas que se pudieran desconocer, como el hecho de que México sí ha privilegiado la relación comercial entre América del Norte.

Recordó que en agosto de 2023 se impusieron aranceles para fortalecer el tratado y en este año se volvieron a subir aranceles a productos de acero y aluminio de origen chino y otros países.

“México emitió, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 16 de agosto de 2023 un decreto para imponer aranceles de importación hasta 25 por ciento, para apoyar el mercado interno y fortalecer los Tratados de Libre Comercio del cual formamos parte. Y el 23 de abril de 2024 —este mismo año— subió aranceles a México, entre el cinco y el 50 por ciento a productos manufacturados de acero y aluminio, provenientes de China y de otros países que no cuentan con un tratado comercial con México”, explicó.

En cambio, refirió, durante el año pasado las importaciones canadienses de vehículos eléctricos chinos alcanzaron los mil 600 millones de dólares, mientras que en México, la inversión para lo mismo fue “mucho menor”.

“Fíjense, en 2023, las importaciones canadienses de vehículos eléctricos de origen chino alcanzaron mil 600 millones de dólares, mostrando un crecimiento exponencial; en el caso de México es mucho menor. Mientras que la Inversión Extranjera Directa, de 2006 a 2024, de Estados Unidos y Canadá ha sido 33 mil 357 millones de dólares en el sector automotriz, en México, la de China es solamente de 590 millones”, dijo.

Frente a esto, comentó que la relación con el país asiático se mantiene, pero sobre ésta se privilegia el T-MEC.

“México ha estado trabajando de manera muy importante para fortalecer la relación comercial del tratado, con los países que tenemos tratado y nosotros, además, no sólo miramos al norte, también miramos al sur y también al continente europeo (...) por eso les digo que hay un Plan México”, señaló.

La semana pasada, Justin Trudeau advirtió que se podrían evaluar “otras opciones” respecto al T-MEC, en caso de que México no atienda las inquietudes en cuanto a la cercanía comercial que tiene con China. Pese a ello, aclaró que el objetivo es trabajar en conjunto para proteger el escenario laboral en Norteamérica.

Esto se dio luego de que gobernadores canadienses exigieron expulsar a México del T-MEC en Norteamérica por la cercanía comercial con la nación asiática.

Insulto a Canadá. El ministro de Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, declaró que Ottawa dejará claro a EU que “no debería confundir la frontera mexicana con la canadiense”.

“Compararnos con México es la cosa más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos, Estados Unidos”, señaló.

Aseguró que “somos conscientes que necesitamos proteger nuestra frontera. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo de forma conjunta”; añadió que “lo más importante será defender los intereses de los trabajadores y la industria”.

Trudeau dialoga con magnate tras dichos

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que mantuvo un “buen” intercambio con Donald Trump, tras el amago del presidente electo de Estados Unidos de imponer aranceles del 25 por ciento a los productos canadienses.

“Hablamos de los lazos intensos y fructíferos entre nuestros dos países (y de) los desafíos en los que podemos trabajar juntos”, agregó a la prensa sobre la conversación telefónica que tuvo el lunes por la noche.

Una fuente gubernamental indicó a la agencia AFP que la conversación entre Trump y Trudeau fue “productiva y constructiva”, y que había estado “centrada en el comercio y la seguridad en las fronteras”.

El gobierno de Canadá recordó que su país es “esencial” para el sector energético de EU, ya que en 2023 se reportó 60 por ciento de las importaciones estadounidenses.

“Canadá concede la prioridad más alta a la seguridad fronteriza y a la integridad de nuestra frontera compartida (con EU)”, señalaron en un comunicado conjunto la viceprimera ministra, Chrystia Freeland, y el ministro de Seguridad Pública, Dominic LeBlanc.

China reta provocación arancelaria

El régimen chino instó a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, a rebajar las provocaciones tras la amenaza de imponer aranceles adicionales al volver al poder.

Wang Yi, ministro de Exteriores en Beijing, instó al polémico político a desistir de su característica confrontación al sentenciar que “nadie ganará una guerra comercial o arancelaria”, según declaraciones a Global Times, en rechazo al trasiego ilegal de fentanilo hacia EU.

A nombre del presidente Xi Jinping, sugirió que en vez de recurrir a ataques el magnate debe optar por una relación de respeto, cooperación e igualdad, al recordar que así ocurrió en su primer mandato (2017-2021) al lidiar con quien usa temas comerciales como moneda de cambio, según sus planes.

Y dejó en claro que China sabe tomar represalias al recalcar a Trump a no confiar en su buena voluntad, lo que recuerda que la región asiática ya se sobrepuso a sus políticas arancelarias y a su proteccionismo, mismas que impactarán en la economía estadounidense y lazos comerciales, pues el empresario también amagó con impuestos a México, por la crisis fronteriza, y a Canadá. El funcionario chino abundó que en la actual gestión solventaron roces al responder a pedidos de Washington para contener la venta y consumo de fentanilo.

Portavoz china pide no “politizar” la economía

China afirmó que la “politización” de asuntos económicos y comerciales “no beneficia” a ningún país, en respuesta a las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las acusaciones de que productos chinos ingresan a Estados Unidos y Canadá a través de su territorio.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, señaló que la cooperación comercial entre China y otros países se basa en principios de mercado y normas internacionales.

“Politizar las cuestiones económicas y comerciales no sirve a los intereses de ninguna parte”, afirmó.

Destacó la fortaleza de su relación bilateral con México, calificándola como una entre “amigos de confianza y socios en el desarrollo conjunto”.

Según Mao, las importaciones de productos chinos han fortalecido el sector manufacturero mexicano, mejorado la competitividad comercial y beneficiado a la población.

“Las importaciones de China han desempeñado un papel importante en el impulso del desarrollo de la industria manufacturera de México y la mejora de su competitividad en el comercio exterior, y han aportado beneficios tangibles al pueblo mexicano”, declaró Mao.

Aseguró que China está dispuesta a trabajar con México para mantener el sólido impulso de la cooperación comercial y económica bilateral e impulsar el desarrollo de ambos países.

La semana pasada, la Presidenta mexicana rechazó las acusaciones de que México sea una ruta de tránsito para productos chinos hacia Estados Unidos y Canadá, en respuesta a sus socios de Norteamérica, que expresaron preocupación por las inversiones chinas y productos de ese país que ingresan a Norteamérica a través de México, según ellos.

A lo que Mao aseguró que su país tomó nota de las declaraciones de la mandataria mexicana.

México y EU deben trabajar como socios, dice embajador

Ante el amago del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de 25 por ciento a México por su “ridícula frontera abierta”, el embajador Ken Salazar aseguró ayer que ni la migración ni el tráfico de fentanilo se resolverán sin la cooperación bilateral.

Declaró que el consumo de fentanilo en EU es parte del problema de la inseguridad en México, al igual que lo es el tráfico ilícito de armas desde su país a suelo mexicano; “también se tiene que reconocer que los precursores, incluso el fentanilo que llega, llega a México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, decir que es problema de un solo país es no ver la realidad, es un problema de todos los países”.

A pregunta expresa sobre el anuncio de Trump de aplicar aranceles a productos mexicanos, opinó que “lo que haga el presidente que llegue a las 12 del día del 20 de enero, eso él lo va a tener que conciliar con sus poderes, con sus autoridades. Nosotros tenemos una visión diferente, todos estos temas los tenemos que trabajar como socios”.

En conferencia de prensa, el diplomático estadounidense dijo que las muertes por sobredosis de fentanilo en su país han disminuido durante la administración de Joe Biden; afirmó que la cooperación con México ha sido crucial en este sentido.

“Han bajado las cifras, las muertes de personas muriendo por el fentanilo en un porcentaje grande, eso pasó este año, y por qué pasó eso, pues porque tenemos un programa con México y con otros países donde estamos educando a las personas de los peligros”, mencionó.

Sin embargo, admitió que mientras no se resuelvan los problemas de seguridad en nuestro país, en particular en la frontera con Guatemala, no podrán resolverse los retos del fenómeno migratorio.

“La solución de la migración está en el sur. La solución se tiene que hallar en el desarrollo del sureste de México”, señaló, al recordar la coincidencia que tuvo con Andrés Manuel López Obrador de que “el sureste es el rincón olvidado de México”.

El embajador de EU en México resaltó que la frontera sur mexicana es una “frontera rota” por la inseguridad y

pidió al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum que se invierta en la materia.

Reiteró que hay 22 millones de dólares de EU para echar adelante el programa para enfrentar la criminalidad, lo cual fue rechazado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras la polémica pasada donde criticó la estrategia “abrazos, no balazos” de López Obrador, y por la que la Presidenta Sheinbaum dijo que tiene “disparidades” en sus declaraciones, el embajador respondió: “Yo no cambio de posición”.

Subrayó que la inseguridad hace “tambalear” a las democracias y dijo que esto es una de las causas de la migración y la realidad de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y México.

Sobre Venezuela, dijo que las personas han salido por la falta de democracia y una economía; de Cuba refirió que también ahí no está funcionando la democracia; en cuanto a Nicaragua hay una dictadura, y de Haití existe un gobierno que no ha funcionado y las bandas controlan todo.

Morena da su respaldo a CSP; oposición critica

Legisladores de Morena y la oposición se confrontaron por la respuesta de Claudia Sheinbaum a Donald Trump, de responder con reciprocidad al anuncio de éste de aplicar 25 por ciento de aranceles a productos mexicanos y canadienses, pues mientras los primeros reiteraron su apoyo a la mandataria, los segundos advirtieron que está en riesgo el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) y la relación bilateral.

El Senado respaldó el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump para que retire cualquier amago de aranceles, y a construir mediante el diálogo y el acuerdo las políticas necesarias para combatir todo tipo de dificultad entre las dos naciones.

Al emitir un posicionamiento institucional, sin dar oportunidad a la oposición de fijar postura sobre el tema, el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, dijo que es “necesario darse cuenta que nuestra relación económica es de tal magnitud, que cualquier decisión que afecte a alguna de nuestras economías, tendrá necesariamente un impacto en ambas naciones”.

Agregó que la imposición de aranceles no sólo afectaría a las empresas estadounidenses que operan en México y a nuestra economía, también tendrían un impacto negativo de los consumidores y de la economía de EU, además de ser una medida injusta, unilateral, que violenta los acuerdos comerciales existentes entre ambas naciones.

En sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó su respaldo a la mandataria y afirmó que los aranceles van contra el T-MEC, además de que no resuelven los problemas comunes entre México, Estados Unidos y Canadá

“Respaldamos la postura firme y diplomática de la Presidenta @Claudiashein; enfrentar desafíos como el comercio y la migración exige de cooperación, no de amenazas. México no cederá ante presiones unilaterales que atentan contra nuestra soberanía y desarrollo”, dijo.

El también coordinador de la bancada de Morena alertó que imponer aranceles provocaría graves repercusiones económicas para ambas naciones.

“La imposición de un posible arancel a productos mexicanos va en contra del T-MEC y no resuelve los problemas comunes de la frontera entre México y Estados Unidos. Instamos a utilizar los mecanismos institucionales bilaterales para combatir el tráfico de personas, drogas y armas”, señaló.

El también senador morenista, Javier Corral, respaldó dicha decisión de la mandataria, pues de manera firme y clara dio una respuesta determinante al líder estadounidense.

“Celebro y respaldo la contundencia diplomática de nuestra mandataria, quien da muestra de la jefa de Estado que tiene México, pues con respeto y sin falsas cortesías, le expresa a Trump las acciones que el país ha emprendido y puede emprender, ante el escenario anunciado”, señaló en redes sociales.

En consonancia, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dijo: “Todo nuestro apoyo y respaldo a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en este posicionamiento dirigido al presidente electo de EU. Como bien lo dice: ‘El diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones’”.

El exaspirante de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, se unió al respaldo a la mandataria a través de sus redes sociales.

“En política, hay espacio para la diferencia y también momentos para la unidad nacional. Frente a las bravuconerías de Donald Trump, debe imperar lo segundo”, afirmó.

Señaló que la unidad es necesaria, ya que se tratan temas delicados como lo son el tráfico de armas. No obstante, dijo que “la carta de la presidenta debería llevar a su gobierno a replantearse la política de drogas prohibicionista que ahí se cuestiona”, agregó.

Alzan la voz. En contraposición, la senadora panista Lilly Téllez calificó como una actitud torpe la respuesta de la Presidenta, que busca un pleito con el futuro gobierno de Estados Unidos.

“La respuesta del gobierno de México a Trump, en síntesis: Prefieren destruir la economía mexicana antes que actuar contra el crimen organizado. Qué torpeza la carta”, manifestó.

El también senador panista, Ricardo Anaya, expresó por la misma vía: “Rechazo las amenazas de Trump contra México. Pero también rechazo la incongruencia de Morena: mandan cartas a Trump para protestar, pero hoy mismo aprueban una reforma que viola el T-MEC. ¿Con qué cara vamos a exigir que Trump respete el T-MEC si Morena lo está violando? ¡No entienden!”.

Por su parte, la bancada del PRI en la Cámara alta advirtió que tras el anuncio de Trump de aplicar aranceles a productos mexicanos, el acuerdo comercial trilateral, así como la economía nacional y la relación bilateral, están en riesgo.

“Claudia Sheinbaum minimizó esta amenaza. ¿Qué hará ahora para defender a México? En el PRI, exigimos firmeza para proteger la soberanía y los intereses de nuestro país y diálogo permanente para proteger la economía mexicana. Sin improvisaciones ni ocurrencias”, enfatizó en un posicionamiento.

A su vez, el PRI nacional exhortó y adicionó al Gobierno de México a mantener una postura firme en su relación con cualquier país del mundo “que pretenda afectar nuestra economía”.

“Exigimos al Gobierno de México implemente una estrategia de seguridad que permita pacificar a la nación. Ningún socio comercial confiará en un país con la crisis institucional y de inseguridad que enfrentamos”, expresó.

El instituto político añadió que la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos no debe ser de sometimiento, sino que debe prevalecer el diálogo franco, la cooperación y la negociación de buena fe por encima de las amenazas.

Sobre las amenazas de imposición de aranceles por parte del futuro presidente de Estados Unidos, Noemí Luna, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, urgió a “la Presidenta @Claudiashein y a @m_ebrard a tomar en serio estas declaraciones y corregir el rumbo de las malas decisiones que nos han llevado a la desconfianza internacional”.

Por amagos de Trump, expertos dan tijeretazo al PIB de México

Los amagos arancelarios del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, así como la reducción esperada en la tasa de impuesto corporativo en esa nación, tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico de México en 2025, por lo que algunas instituciones ya comenzaron a reducir su estimación del Producto Interno Bruto (PIB).

Por un lado, la agencia calificadora Moody’s, aseguró que el impacto que tendrán la políticas anunciadas por el presidente electo del país vecino serán negativas, entre ellas señaló que la economía nacional será afectada a través de los canales de comercio, de inversión y en las remesas; mientras que el sector financiero se verá sacudido por la aversión al riesgo y la volatilidad, lo cual generará una desaceleración de la economía estadounidense.

En este sentido, señaló que todos estos efectos desfavorables afectarán el desempeño de la economía mexicana, puesto que afectan tanto a la demanda interna como a la externa. Como consecuencia de ello, redujo su estimado de crecimiento del PIB del país a 0.6 por ciento en 2025 desde un 1.3 por ciento en 2024.

“La debilidad de la economía empeorará en 2025 ya que la brecha comercial negativa del país se ampliará debido a que los aranceles estadounidenses reducirán la demanda de exportaciones mexicanas, pero también porque la economía de Estados Unidos crecerá más lentamente en 2025”, destacó.

Moody’s sostuvo que, sin duda, la economía mexicana será una de las más expuestas a los efectos negativos de las políticas económicas del presidente estadounidense, ya que el país es uno de los objetivos de Trump.

Por su parte, el área de Análisis de Grupo financiero Monex, comentó que la expectativa del PIB para México el próximo año (primer año de gobierno de Trump), será de sólo 1.0 por ciento, debido a una desaceleración del consumo interno y de la inversión.

Lo anterior, mencionó, está relacionado con los efectos que se tendrán por la narrativa de Donald Trump. En primer lugar, sostuvo, las cosas más afectadas por estos aranceles son las exportaciones, en segundo lugar se encuentran las inversiones y el consumo y en tercer lugar se observará la confianza empresarial.

Por ello, Quiroz refirió que, a México le conviene imponer una barrera con China para evitar un conflicto superior con el país vecino, aunque, afirmó que la incertidumbre ya se está generando.

La directiva mencionó que los efectos se sentirán en nuestra nación con un rebote de la inflación, que se trasladará a los consumidores, además de no descartar una desaceleración en las importaciones, mientras que el tipo de cambio registrará una elevada volatilidad.

“Ahora ya no estamos en misma coyuntura que hace ocho años, ya tenemos antecedentes, ya vivimos, sobrevivimos a Donald Trump y al final yo creo que después de estos ocho años en el largo plazo a México no le afectó” dijo.

Explicó que los principales sectores que pudieran ser proclives de recibir un arancel por parte de México, son similares a los que tuvieron este gravamen en la primera administración de Trump, como el requesón y queso fresco, whisky, entre otros.

En otro sentido, Moody’s añadió que el mercado financiero mexicano se verá afectado por la incertidumbre y la creciente aversión al riesgo, como ha ocurrido repetidamente en episodios anteriores.

Así, explicó que el tipo de cambio absorberá el impacto del choque, reaccionando al riesgo y al movimiento de capitales en busca de refugio en activos denominados en dólares, por lo que la depreciación del peso generará un traspaso hacia la inflación, la cual se verá adicionalmente afectada por el aumento de precios de algunas importaciones.

“Los recortes a la tasa de interés entrarían en pausa, e incluso podrían aumentar ante la reducción del diferencial dado el aumento esperado en la tasa por parte de la Reserva Federal”.

Al respecto, Janneth Quiroz señaló que debido a este nerviosismo generado por las declaraciones de Trump, la volatilidad cambiaria difícilmente podrá calmarse en el futuro cercano. “En cuanto al superpeso, creo que difícilmente vamos a volver a verlo por debajo de los 16.50 pesos por dólar, ante todo este panorama de duda, de nerviosismo que hay...”, destacó.