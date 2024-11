Jorge Romero encabeza Reunión Plenaria del Comité Ejecutivo Nacional del PAN

El nuevo dirigente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, encabezó este jueves la primera reunión plenaria con diputados federales y senadores de la República de este instituto político.

Jorge Romero sostuvo que el PAN entrará a la construcción de una agenda social, ayudándole a la gente en su vida diaria, sin dejar de luchar por la democracia y la libertad de todas las familias.

Discurso íntegro de Jorge Romero

Pues, antes que nada, muy buenos días. Les agradecemos como siempre a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, por su tiempo, por la gentileza de su tiempo y de su atención, porque para nosotros es muy importante que nos ayuden a reverberar esto que consideramos son un par de mensajes muy importantes que queremos posicionar como Partido Acción Nacional. Quiero, por supuesto, también agradecerle a todas mis compañeras y mis compañeros legisladoras y legisladores federales del PAN, quienes componen la Cámara de senadores y senadoras, y de diputadas y diputados, con quienes estamos celebrando nuestra primer reunión plenaria de ambos grupos.

Y en un primer tema les queremos decir a nosotros nos da muchísimo gusto que esta primer plenaria, para organizarnos y para ir construyendo una mejor agenda parlamentaria, sea para México y para todos sus habitantes.

Decirles que el PAN siempre, siempre, habrá de defender las causas que ha defendido. No vamos a cambiar ni un ápice en esa línea de acción. Siempre diremos no a la militarización, no a la desaparición de organismos autónomos que generan contrapesos. Siempre habremos de defender nuestra división de poderes, nuestra democracia. Siempre pelearemos por elecciones libres. Siempre diremos no a la persecución de opositores o al silenciamiento de periodistas.

Pero hoy también les queremos decir que el PAN, sus gobiernos y sus legisladoras y legisladores, entraremos a la construcción de una nueva agenda social que atienda la vida diaria de las personas. Que haga todo lo que tengan que hacer para encontrar opciones que mejoren sus condiciones de vida de manera efectiva, de manera real. Ahí va a estar el PAN.

Y este es el primer paso para construir esa nueva agenda social que impulsaremos, primero, en el próximo presupuesto para el año 2025 en la Cámara de Diputados y después a plenitud con nuestra agenda parlamentaria para el segundo periodo ordinario. A eso viene el PAN, a trabajar por la gente. Nada nos va a distraer de esa como nuestra principal causa y meta. Y para todas las mujeres jóvenes y hombres, abuelitas y abuelitos que nos lean o nos escuchen, o nos vean. Hoy venimos a trabajar por ti, no desde cúpulas partidistas, por ti y en tu colonia y en tu calle y a tu casa habremos de tocar la puerta para presentarnos y para que nos des una nueva oportunidad de servirte. Y que así sea.

Pero también en esta ocasión, junto con los grupos parlamentarios de Acción Nacional, queremos hacer otro posicionamiento. Aprovechamos para hacer nuestro posicionamiento oficial respecto a las declaraciones hechas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, donde refiere en principio un arancel del 25 por ciento en todos los productos que México les exporte. Para empezar, nosotros consideramos esto como un problema verdaderamente grave, grave, y, sobre todo, lo clasificamos como un tema de Estado. Ya no es de partidos, ya no tiene la lógica doméstica partidista, es un tema de Estado, de país y así es como lo habrá de abordar Acción Nacional. Tenemos todos y todas, gobierno y sociedad, primero, que dimensionar la inmensa magnitud de este problema y del problema en que se puede convertir una oleada de promesas o de plano francas amenazas por parte del presidente electo.

Y lo decimos porque sabemos perfectamente que este anuncio es el primero de muchos que vendrán, con una potencialidad real de desestabilizar a nuestro país, con una potencialidad real. Así lo ha referido el presidente electo de Estados Unidos en temas de seguridad, de crimen organizado, en materia migratoria, advirtiendo con millones de personas que habrán de ser deportadas, y en materia económica, con el punto arancelario ya referido.

Nosotros también sabemos que lamentablemente de aquí al 20 de enero, que es cuando habrá de tomar posesión, existirá mucha retórica de su parte y muy probablemente con afanes de negociación. Y al respecto, en Acción Nacional comunicamos lo siguiente:

Primero, nada, absolutamente nada, está por encima de México y de su interés superior, por más diferencias domésticas, como decíamos que tengamos los partidos políticos, entre oficialismo y oposición, o en la sociedad en general, nada está por encima de México y su interés superior.

Y lo decimos ante cualquier posición unilateral, perentoria por parte de quien sea que sea, que pueda convertirse en un perjuicio para nuestra gente y nuestra nación. El PAN siempre respaldará con toda su energía nuestro Estado soberano y nos sumamos con todo patriotismo a la defensa de nuestra soberanía nacional. En ese sentido, Acción Nacional en Acción Nacional hacemos un llamado al Gobierno de México, aunque el Gobierno de México no nos quiera escuchar, en el que Acción Nacional siempre acompañará una conducción firme, si es que es firme de nuestro gobierno, en la defensa de nuestra soberanía, de nuestros intereses económicos como país y sobre todo para defender a nuestras hermanas y hermanos migrantes.

Pero de igual forma queremos hacer ver, simplemente queremos visibilizar las acciones que desde México se han tomado y que quizá han dado pie para esperar este tipo de reacciones. Y me explico. El Gobierno de México se ha quejado y con justicia, que este aumento de aranceles constituye una violación al TMEC y a una buena relación bilateral, pues sí no coincidimos, pero también decimos que nuestro mismo gobierno debe de entender que al desaparecer organismos autónomos en México, particularmente el IFETEL y la Cofece, y al vulnerar el Poder Judicial, también se han cometido violaciones al TMEC y quizá, solo quizás las declaraciones del presidente electo sean una reacción a estas violaciones.

Es decir, que para alegar violaciones al TMEC debemos empezar por no cometerlas como lo han hecho las mayorías parlamentarias artificiosas que existen ahora en este país. Pero sobre todo hacer entender que si una de las principales razones por las cuales se vierten estas amenazas es la percepción de que el crimen organizado solo crece y crece y crece en nuestro país, cuente usted, Presidenta de México con Acción Nacional para combatir y acabar con el crimen organizado.

¿En qué le ayudamos, presidenta, para efectivamente, combatir y acabar con el crimen organizado? El principal tema, así sea el único en el que tiene que construirse una unidad nacional, es regresarle la paz a millones de mujeres y hombres y jóvenes en este país. Si logramos como país esa sola meta, se evaporaría la razón principal de las amenazas arancelarias.

En Acción Nacional proponemos la creación de un Tratado incluso internacional, que regule con toda claridad estos tres temas específicos cooperación en seguridad transnacional, migración, relaciones comerciales y tengamos así un marco normativo que evite ocurrencias o exigencias o caprichos unilaterales. Pero si a pesar de todos los esfuerzos, si llegado el momento se cumplieran las imposiciones de aranceles, si se cumplieran las deportaciones de miles de personas, o peor aún, un intervencionismo contra nuestra soberanía, cuenta México, México, México cuenta con el PAN para hacerles frente a las adversidades que surjan en nuestra economía, para ayudar desde nuestros gobiernos estatales y municipales a todas nuestras hermanas y hermanos migrantes que fueran deportados, cuentan con el PAN y con sus gobiernos. Nosotros reiteramos nuestra convicción de que la relación con Estados Unidos debe estar basada en el respeto, evidentemente, en el diálogo serio, en la cooperación y la negociación de buena fe por encima de las amenazas y de presiones de cualquier tipo Acción Nacional ante riesgos o amenazas externas siempre estará por nuestra unidad nacional y por la vida y felicidad de los 130 millones de almas que le dan espíritu y vida a nuestro país, y en el cual reiteramos que la Patria es primero.

Por su tiempo, su atención, muchas gracias.

