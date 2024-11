“Traigo siete que se me están yendo”

Nos cuentan que ante el voto en contra de la desaparición de los organismos autónomos, emitido por su compañero de bancada Javier Corral, y lo largo de la sesión, que estuvo a punto de retrasar el vuelo de al menos siete legisladores que regresaban a sus estados, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López estaba que el sol casi invernal no lo calentaba. Fue tal la intensidad del momento, que el tabasqueño se paró de su escaño para subir a la Mesa Directiva y presionar al presidente Gerardo Fernández Noroña a dar celeridad a la sesión, incluso colocándose atrás de él hasta que se dio la votación en lo particular del dictamen de extinción de los autónomos. El micrófono de Fernández Noroña quedó abierto, por lo que se alcanzaron a escuchar algunas expresiones. “Dale… Traigo siete que ya se me están yendo, porque tienen vuelo a las ocho, ca… Ellos van a perder el vuelo y yo voy a perder la votación aquí”, expresó el inquieto López Hernández. Incluso, el líder senatorial agradeció a la panista Guadalupe Murguía que haya retirado sus reservas para no alargar más el debate y que “la patria se los recompense”, mientras Adán Augusto secundaba: “Y Aeroméxico también”.

