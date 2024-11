Ya hay propuesta para negociar con EU: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que México ya tiene una propuesta para negociar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el republicano amenazara con imponer aranceles de 25 por ciento a los productos mexicanos si no se detiene la migración y el tráfico de drogas en la frontera, y añadió que en breve iniciarán el diálogo con el equipo del futuro mandatario sobre este tema.

“México tiene ya preparada su propuesta, que no es necesariamente lo que está pensando el presidente Trump. No podemos todavía ponerla sobre la mesa porque nos pidieron que fuéramos cuidadosos con eso, pero es un poco lo que ha dicho la Presidenta (Claudia) Sheinbaum, es la línea que México va a seguir. Lo de fondo es que se está iniciando un proceso de dialogo, fue una llamada exitosa entre Sheinbaum y Trump y esa la mejor noticia”, resaltó.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti en Radio Fórmula, el funcionario federal consideró que la amenaza de imponer aranceles es parte del modelo de negociación que emplea el futuro mandatario, como en su primera presidencia, en 2019, cuando también amagó con el tema.

“Es el estilo de negociación que hemos visto y de comunicación con el presidente Trump, no me sorprende, es muy el estilo de él, ya lo conocemos. El fondo del tema es que hace dos días decíamos: ‘Urge iniciar un proceso de negociación para evitar las tarifas’. Ahora, lo que quiere enfatizar él es la frontera sur, es su tema, y el otro es el del famoso fentanilo”, comentó.

Ebrard Casaubón enfatizó la importancia del diálogo en curso entre los dos países y expresó optimismo sobre un resultado exitoso. Asimismo, destacó una reducción del 72 por ciento en los cruces fronterizos ilegales hacia Estados Unidos, lo que, dijo ,es un avance positivo.

Indicó que entre los temas que tiene el presidente electo estadounidense están la frontera sur y el fentanilo, el mismo problema que, añadió, no ha podido controlar el gobierno del vecino país. No obstante, insistió en que México no aceptará “nunca” nada que atente contra la soberanía del país.

El secretario de Economía consideró que imponer “arancel por arancel” no es una buena opción, pues resultaría muy caro para ambas economías.

Asimismo, atribuyó la disminución de la migración a una nueva política estadounidense que permite a los inmigrantes, como es el caso de los venezolanos, programar citas para ingresar al país.

Por separado, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado propuso realizar una reunión interparlamentaria entre las cámaras de México, Estados Unidos y Canadá, con el fin de establecer mesas de trabajo para abordar los temas económicos, migratorios y de seguridad, ante la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a sus socios comerciales.

Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política, el coordinador y vicecoordinadora del partido naranja, Clemente Castañeda y Alejandra Barrales, subrayaron que el objetivo es construir un diálogo entre pares, avanzar y plantear soluciones conjuntas en los múltiples temas de la agenda bilateral para hacer frente a los retos comerciales, de seguridad, violencia y migración que enfrentan.