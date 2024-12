Sheinbaum: reportaje sobre recluta de estudiantes de química por cárteles fue sacado de una serie

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer reportes que respalden lo publicado este fin de semana por The New York Times, que aseguró que cárteles reclutan a estudiantes de química para la producción de estupefacientes y lo cual, insinuó, fue sacado de una serie.

Dijo haber consultado el tema con el Gabinete de Seguridad esta mañana, pero no se cuenta con información al respecto, pese a ello, llamó a los estudiantes de química a que no se involucren con el crimen organizado.

De ahí, recordó que hubo una producción de entretenimiento de origen estadounidense cuya trama se asemeja a lo que recién planteó la publicación del diario estadounidense.

“Pues hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina, porque hay una serie, ¿no?, pero que ocurre en… ¿no sé en qué estado? En Nuevo México. Nuevo México. Hay una serie muy conocida, que recibió muchos premios allá, de un profesor de química en Estados Unidos, que hace apología de esto, porque hace apología. Después yo vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo. Pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no?, porque no tenemos información y en todo caso a las y los estudiantes de química que no se metan a eso”, dijo.

Anunció que para sus próximas conferencias matutinas expondrá la crisis de fentanilo y sobre el consumo de otras sustancias, como una forma para reforzar la campaña contra el consumo de drogas.

“Vamos a renovar toda la campaña contra la adicción a las drogas y en particular al fentanilo, porque afortunadamente en México todavía no tenemos un problema de adicción a los opioides que lleva a muertes por sobredosis”, dijo.

