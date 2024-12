Comiendo sapos en el INE

Con la novedad de que en la tarea que tiene encomendada de llevar a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces, no hay día que en el INE no tengan que tragar sapos y sin hacer gestos. Y es que resulta que el mismo juez que primero ordenó a los consejeros suspender la elección y luego los multó porque, consideró, no acataron su decisión, y luego los volvió a multar por lo mismo, ayer de plano dio parte a la Fiscalía General para que, en caso de considerarlo, se les abra una carpeta de investigación. Y a pesar de eso el Instituto cumplió con la instalación de 14 consejos locales y distritales, a la que sus integrantes acudieron llenos de inquietud por las mismas causas por las que están en la incertidumbre los consejeros nacionales: los vacíos, las inconsistencias y los problemas que van surgiendo sobre la marcha. A ello hay que agregar que siguen dando pasos sin tener aún la certeza sobre la partida presupuestal que han requerido dado el aviso de que se los van a recortar, aunque no saben cuánto. Uf.