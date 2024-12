Falta ahora alimento en el Hospital Infantil

Desde hace un par de meses, alrededor de tres mil empleados del Hospital Infantil Federico Gómez padecen la falta de alimentos a los que tienen derecho, lo cual se suma a una lista de inconformidades que los llevó, este lunes, a manifestarse en protesta.

En entrevista con La Razón, el secretario general de la sección 84 del Sindicato Nacional de Salud, Oscar Ruiz, afirmó que desde octubre se mantiene esta situación y este lunes que realizaron una movilización interna se llegó a un acuerdo para dotar de alimentos esta misma semana, pero advirtió que, de no cumplirse, recurrirán a medidas más enérgicas, como un paro y bloqueos.

Este lunes, enfermeros, médicos, camilleros y demás personal detuvieron sus labores para concentrarse dentro de las instalaciones hospitalarias y denunciar la situación en la que se encuentran y que ayer por la mañana llegó al punto en que, denunciaron, no había insumo alguno para preparar la comida con la que se alimentan.

Óscar Ruiz comentó que desde octubre hicieron saber al director general, Adrián Chávez, sobre esta falta de recursos y carencia de comida que afecta a alrededor de tres mil empleados, pero hasta ahora no habían obtenido respuesta alguna.

Ayer aclaró que la alimentación de los pacientes no se encuentra comprometida, ya que el personal hizo el esfuerzo para no afectarla, aunque en el escrito que le hicieron llegar en octubre al director general advertían que la situación afectaba “gravemente a mis compañeros trabajadores, así como a los pacientes de este instituto nacional de salud”.

“Nosotros ya habíamos hecho un par de señalamientos al director general desde el mes de octubre, donde nosotros manifestábamos que ya estaba haciendo falta alimentación para nuestros compañeros trabajadores, enfermeras, sanitarios, afanadores, servicios general, para todo el personal.

“Desafortunadamente, el día de hoy (ayer), 2 de diciembre, se desata una situación donde ya no había nada de insumos, cero insumos para poder darles de comer a mis compañeros. Aquí es importante decirte, y que fue consensuado y platicado, que muchos de mis compañeros trabajadores ya no tenían alimentación. Para no afectar la alimentación de nuestros pacientes, la alimentación de los pacientes se garantizó y no se les está afectando ahorita”, sostuvo el representante gremial.

Contó que después de la manifestación se reunieron con el director, con quien llegaron a un acuerdo para garantizar alimentos en el comedor a más tardar esta semana. Comentó que la queja radica en que la comida que se brinda a los trabajadores es lo que les permite enfrentar arduas jornadas de trabajo.

“Aquí el tema de la alimentación, que son compañeros que tienen sobrecargas de trabajo, o compañeros médicos que cubren más de 24 horas continuas. Y que siempre se les ha dotado; a enfermeras también, el área de intendencia, los recolectores, todos, todos los que integramos el hospital. Siempre se nos había dotado de esa alimentación, pero al día de hoy, pues no la tenemos como en cualquier otro hospital”, comentó.

Afirmó que esto se suma a una “infinidad” de carencias y desatenciones, como falta de insumos en enfermería, falta de medicamentos, de papelería y camillas descompuestas, sobre lo cual también se han manifestado.

Así, aseguró que, de no cumplirse lo prometido, “tendremos que manifestarnos de otra manera más enérgica; estaremos convocando a la totalidad del personal de la institución para un paro eventual de labores y cierre de algunas vialidades”.