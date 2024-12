Fuertes explosiones ‘despiertan’ a Culiacán; SSPC apunta a ataque con dron

Una serie de fuertes explosiones se registraron la madrugada de este martes en Culiacán, Sinaloa, las cuales dejaron largas columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad.

Aunque los primeros reportes apuntaron a que se trató de un coche bomba, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó esta versión y señaló que la investigación apunta a un ataque con un artefacto tipo dron.

De manera breve, tras recibir un primer informe mientras participaba en la conferencia matutina, aclaró que el hecho no ocurrió en Culiacán, sino a las afueras.

También negó que se hayan registrado heridos por estos hechos.

“Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Si hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán. Es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, dijo.

Así fueron las explosiones en Culiacán

Este martes 3 de diciembre varios habitantes de Culiacán aseguraron escuchar un estruendo que los despertó y a través de redes sociales compartieron imágenes de una enorme columna de humo.

El incidente se reportó a las 3:30 de la madrugada cerca del sector oriente de Culiacán. Habitantes de la zona mencionaron que la explosión también se escuchó en algunos sectores como Las Quintas y Villa Universidad, así como Ciudad Universitaria y la colonia Lázaro Cárdenas.

En videos que circulan en redes sociales se puede ver que segundos después de la explosión se escuchan disparos de arma de fuego sin que al momento se reporten muertos o heridos.

Asimismo, en otros videos que circularon por medios digitales, se registró un auto calcinado que habría motivado las especulaciones sobre el ataque con coche bomba, sin que autoridades hayan confirmado la conexión entre ambos hechos.

