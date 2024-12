Sinaloa se complica más a Rocha con homicidios, estallido de auto, SOS de IP...

En los primeros dos meses del nuevo sexenio, sus niveles de violencia han provocado que el estado de Sinaloa escalara como la segunda entidad federativa con más asesinatos registrados.

De acuerdo con el informe de seguridad presentado ayer en la conferencia presidencial, en el territorio gobernado por el morenista Rubén Rocha Moya se cometieron 351 homicidios, lo que representan un 7.3 % del total a nivel nacional. En el periodo anual, Sinaloa se posiciona en el lugar número 15, con una concentración del tres por ciento de homicidios.

La diferencia tiene una clara explicación en la ola de violencia que se desató a mediados de septiembre, con la captura de Ismael El Mayo Zambada por parte de Estados Unidos, por medio de una operación en la que habría participado uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Ayer por la noche se informó que, para atender personalmente la situación de violencia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, viajó a Sinaloa.

Sobre los avances en la entidad en la materia, García Harfuch reportó que, en una acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido Omar “N”, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer. ı Foto: Especial

Esta persona se encuentra vinculada con el tráfico transfronterizo de droga, migrantes y armas, con la producción y comercialización de estupefacientes, además del secuestro y extorsión.

Se estableció que tenía su centro de operaciones en el municipio General Plutarco Elías Calles, en Sonora, y es considerado uno de los principales generadores de violencia en Sonora y en Sinaloa en los meses recientes.

En otro hecho, también en el municipio de Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, al repeler una agresión, detuvieron a dos integrantes de una organización delictiva generadora de violencia en Sinaloa. En esta acción se aseguraron armas de alto poder, incluido un fusil Barrett, cuatro armas largas, lanzagranadas y dos granadas, además de cargadores, cartuchos, mil pastillas de fentanilo y equipo táctico.

Como parte del reporte de acciones contra organizaciones criminales, el funcionario federal detalló que durante el desmantelamiento de 43 laboratorios clandestinos en Sinaloa y otros cuatro estados, fueron asegurados más de 105 mil litros y 13 mil 821 kilogramos de sustancias químicas, 44 reactores de síntesis orgánica, 56 condensadores y cinco destiladores.

Asimismo, dijo que en los últimos 15 días fueron igualmente asegurados 27.4 kilos de fentanilo en un recipiente proveniente de Hong Kong, localizado durante la inspección a una empresa de paquetería en Toluca, Estado de México.

Además, se reportó la desarticulación de una célula delictiva dedicada al secuestro en Tijuana, Baja California, y la realización de cuatro cateos en Chiapas, donde fueron detenidos dos hombres dedicados al tráfico de personas; durante esta acción, 34 personas extranjeras fueron rescatadas.

Otras siete personas fueron detenidas en un operativo donde se aseguraron drogas, armas de fuego, cartuchos, granadas y un artefacto explosivo en la Ciudad de México, mientras que en Guerrero se aseguraron más de 700 kilos de cocaína, más de tres mil 100 litros de combustible y dos radiobalizas, y seis personas fueron aprehendidas.

En Puebla se detuvo a Ismael “N”, alias El Buchanas, a quien se le identificó como autor de una agresión en un bar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la que murieron seis personas por una disputa que mantenían con otra organización criminal.

En Querétaro fue detenido Vicente “N”, vinculado con hechos delictivos en Ayutla de los Libres y Tecoanapa, Guerrero, además de Jaime “N”, a quien se detuvo en un operativo simultáneo en Querétaro y Guanajuato.

En otro evento, en las alcaldías de Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, y de manera simultánea, se cumplimentaron cinco órdenes de cateo, se detuvieron a siete personas y se aseguró una cantidad importante de droga, así como armas de fuego, cartuchos, granadas y un artefacto explosivo.

Se identificó que cuatro de los detenidos son originarios de Sinaloa, Sonora y Michoacán, y formaban parte de una organización delictiva dedicada al trasiego y comercialización de narcóticos que operaba en la zona oriente de la Ciudad de México.

Morena confía en estrategia de seguridad

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, confió en que la organización entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Marina, así como los trabajos de inteligencia y los operativos en tierra, podrán devolver en el corto plazo la paz al estado de Sinaloa.

Destacó que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró en la conferencia mañanera que se está restableciendo el orden en la entidad, aunque reconoció que no será de “la noche a la mañana”, porque es un proceso.

“Lo escucharon hoy, sobre todo en la conferencia, en la participación del secretario García Harfuch. Se está restableciendo el orden, no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso, pero yo confío en que la intervención de la Secretaría de Seguridad y de los elementos del Ejército y de la Marina, con trabajos de inteligencia y con trabajos de operativo en tierra, en territorio, pues, puedan, a un corto plazo, empezar ya a normalizar la situación”, declaró el senador.

En entrevista, López Hernández dijo desconocer el llamado de un grupo de empresarios de Sinaloa a senadores para ayudarlos ante la situación complicada de violencia. “No tengo conocimiento de quiénes acudieron y en qué foro aquí en el Senado”, argumentó.

Explosión de coche mediante dron sacude la zona oriente de Culiacán

La madrugada de este martes, los habitantes del poblado de Limita de Itaje, perteneciente al municipio de Culiacán, y de varias colonias de la zona oriente de la capital de Sinaloa, se despertaron por la fuerte exposición de una camioneta.

Limita de Itaje es un caserío de 580 habitantes ubicado cerca del río Tamazula, que corre al oriente de Culiacán y separa a la comunidad de la zona en donde se encuentran Ciudad Universitaria y las colonias residenciales de La Campiña, Isla Musala y Las Quintas, en la cabecera municipal.

Vecinos de la región compartieron en redes sociales que poco antes del estruendo se escucharon disparos de arma de fuego, ruidos de motores de autos y rechinidos, por lo que presumiblemente hubo una persecución antes de que se produjera la detonación.

Tras el incidente, en redes sociales aparecieron mensajes de ciudadanos en los que unos expresaban sentirse “aterrorizados” al no saber a qué se debió la explosión, mientras otros lanzaban reproches hacia las autoridades, en especial hacia el gobernador, Rubén Rocha, por su “incapacidad” para pacificar el estado.

La fuerte detonación ocurrió a las 03:30 horas y, según testigos, se escuchó, además de Limita de Itaje, en sectores de Culiacán como Las Quintas y Villa Universidad, así como en Ciudad Universitaria y en la colonia Lázaro Cárdenas.

En algunos videos que circularon ayer en las redes sociales se pudo apreciar el sonido de disparos de arma de fuego momentos después del estallido.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, descartó que se haya tratado de un coche-bomba y aseguró que fue una explosión producida con un dron.

“Se descarta que haya sido un cochebomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron, sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras, no se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche-bomba”, dijo García Harfuch.

Minutos más tarde, el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, coincidió con García Harfuch en que no fue un coche-bomba, pero aseguró que tampoco se trató de un explosivo activado con un dron, sino que estalló el tanque de la gasolina de la camioneta, posiblemente por un incendio previo de la misma.

“Descartamos que se trate de un coche-bomba, al interior del coche donde está el tanque de la gasolina, al momento de que se incendia la camioneta, lo que va a incendiarse es la gasolina, y si no se apaga, lo que hace es detonar y provocar la explosión”, expresó.

Y agregó: “Tuve dos experiencias de explosiones de coche-bomba, es diferente a lo que estamos viendo, en lo personal, fue el tanque de la gasolina, porque la cabina está completa, no fue el dron”.

En conferencia de prensa, el funcionario mostró fotografías en las que se aprecia la camioneta totalmente calcinada y destruida, y los objetos que se encontraron en su interior, entre ellos un dron con su cámara, un fusil Barrett calibre .50 y varios “ponchallantas”.

Horas después, el gobernador Rubén Rocha Moya contradijo a su secretario de Seguridad Pública, al decir que la explosión fue producida por un petardo accionado por un dron, en coincidencia con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En entrevista colectiva, el mandatario afirmó: “Técnicamente es un petardo explosivo que tiene pólvora, que explota, por fortuna, no lesionó a nadie, no tuvo efectos contra la vida de alguna persona, pero eso es manejado con un dron, un poco lo que hace rato se había venido presentando, pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nacional ya revisó y es un petardo”.

Mencionó que no se pueden desestimar estas acciones, por lo que se va a rediseñar y a fortalecer, con la Guardia Nacional y las fuerzas federales, la nueva estrategia de seguridad, sobre todo por las noches.

Elementos de la Guardia Nacional custodian los restos de la camioneta que explotó en las orillas de la ciudad de Culiacán, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Por la noche, el gobernador informó sobre la llegada a la entidad de Omar García Harfuch, con quien este miércoles, dijo, revisará la estrategia de seguridad

En tanto, en el transcurso de la madrugada siete hombres fueron ejecutados en distintos puntos de tres municipios. En uno de los casos, tres cuerpos fueron tirados junto a una carretera en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.

Otro cadáver fue encontrado afuera de una farmacia ubicada en la avenida 21 de Marzo, en la colonia CNOP, en la zona urbana de Culiacán, y otro más, con huellas de tortura, semidesnudo y cubierto con una cobija, fue encontrado a un costado del Monumento al Engrane que está en el ingenio azucarero, en el nuevo municipio de Eldorado.

De igual forma, un exagente de la Policía Municipal de Navolato fue asesinado a balazos por la mañana, luego de haber sido privado de su libertad por un grupo armado un día antes.

Cerca del mediodía, un grupo armado utilizó una lancha para llegar a la comunidad de Cospita, en la sindicatura de Baila, municipio de Culiacán, y llevarse al comisario, José Manuel Cebreros Ontiveros.

Los sicarios descendieron de la lancha, se dirigieron a la casa de José Manuel, lo llevaron por la fuerza hasta el mismo vehículo acuático y en él se lo llevaron.

En este contexto, el secretario de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, reconoció que la violencia no ha sido controlada, pero aseguró: “No podemos aceptar que estamos rebasados”.

“Ninguna fuente del Gobierno ha dicho que la situación de violencia esté superada, hemos reivindicado que las Fuerzas Armadas, que las fuerzas de seguridad de Sinaloa, mantienen una estrategia”, remarcó.

Añadió que en Sinaloa también se debe “combatir la violencia mediática”, que genera zozobra y multiplica percepciones, aunque lo que es verdad, lo que es una realidad, se debe atender.

IP pierde 18 mil mdp y pide incentivos fiscales

Ante las pérdidas económicas que ascienden a casi 18 mil millones de pesos por la grave crisis de violencia e inseguridad en Sinaloa, empresarios de la entidad demandaron a senadores de la República apoyo urgente para contrarrestar esta situación.

A casi cuatro meses de que se desató la violencia en el estado por el control del territorio tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, los empresarios señalaron que las pérdidas diarias se calculan en 500 millones de pesos, principalmente en sectores como el comercio de eventos masivos, conciertos, festividades y espectáculos, además de la cancelación de 25 mil fuentes de trabajo.

Anunciaron que este miércoles se dará a conocer un pacto de paz; “vamos a empezar a levantar los parques, a rescatar las calles, ¿cómo?, trayendo paz, trayendo cuestiones culturales”.

Martha Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa, dijo que la inseguridad ha obligado a muchas empresas a reducir horarios y personal, aunque hasta ahora los despidos no han sido una opción.

Entrevistada en la sede de la Cámara alta, la dirigente de la confederación, a nombre de los empresarios, demandó que en Sinaloa haya un buen gobierno, buena sociedad y economía.

“Nosotros lo que pedimos es la intervención inmediata para fomentar la economía. Nosotros sabemos que ha sido rebasada la cuestión de la seguridad. Sin embargo, nosotros como empresarios lo único que nos queda es asegurar la economía, asegurar que los colaboradores tengan sus empleos, que puedan llevar su ingreso a su casa, que tengan esa estabilidad, porque imagínense que no hemos estado hablando es de la estabilidad emocional, esa psicosis de los padres y madres que nos vamos y llevamos a nuestros hijos a la escuela por instrucción del gobernador, pero tenemos la incertidumbre de que puedan ser balaceados en sus espacios”, declaró.

Dijo que los empresarios no quieren que se vaya el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, sino por el contrario, trabajar conjuntamente para enfrentar esta situación; “queremos trabajar en conjunto: sociedad, gobierno y empresarios. No vemos que cambiar de gobernador sea la solución, sino cambiar de actitud”, agregó.

Los empresarios solicitaron a los senadores un paquete de incentivos fiscales y de fomento al empleo para paliar esta crisis, que contemple el Programa de Bienestar de Emergencia Social para asignar 250 millones de pesos para dar un sostén alimentario a los afectados por la pérdida temporal o permanente de su fuente de ingresos, incluyendo 50 mil apoyos alimentarios para personas y dependientes económicos.

También contemplan empleos temporales inmediatos donde se destinen cinco millones de pesos, ofreciendo 25 mil jornales con salario mínimo para labores de mantenimiento de infraestructura pública y rehabilitación de fuentes de ingresos, así como atención a la salud mental a la cual sean asignados 15 millones de pesos adicionales al presupuesto de la Secretaría de Salud, en respuesta al impacto psicológico de la violencia en la población.

De igual modo, créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con una tasa de interés tres puntos menores a la tasa de referencia del Banco de México, con un periodo de gracia de seis meses y plazos de hasta cinco años, además de la creación de un Fondo Especial para Sinaloa de mil 500 millones de pesos que permita financiar a las microempresas a través de un esquema de garantía con la banca de desarrollo.

Otras peticiones fueron el fortalecimiento de la seguridad pública, mediante la asignación de mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para instalar dos mil 500 cámaras de videovigilancia, repartir 50 mil botones de emergencia entre la población y equipar a las policías locales, y apoyo a la infraestructura de seguridad con la instalación de 11 mil cámaras internas en taxis y camiones de servicio público, así como la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad locales.

La senadora del PRI Paloma Sánchez, condenó los hechos de violencia registrados esta madrugada donde se hallaron dos cuerpos mutilados y un dron bomba hizo estallar un auto en la Limita de Itaje, por lo que exigió al Gobierno federal atender la emergencia que viven los sinaloenses.

“No podemos seguir esperando. Es hora de que la Federación actúe con responsabilidad y decisión ante el sufrimiento que enfrentamos. La violencia y la crisis económica no pueden seguir destruyendo nuestras vidas y nuestro futuro”, afirmó.