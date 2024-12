CSP: En caso de los 43 no se protegerá a nadie

Respecto a la nueva etapa que se emprenderá en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, como se hizo en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “nadie va a proteger a nadie”.

Al comentar sobre la reunión sostenida el miércoles con las madres y los padres de los estudiantes en Palacio Nacional, destacó que el diálogo continuará y habrá nuevos instrumentos de la investigación a cargo de un nuevo equipo, cuyo objetivo será llegar a más detenciones.

Recalcó que el objetivo es que no haya más confrontación entre ambas partes, aunque dijo estar de acuerdo con las cartas que escribió su antecesor en el Gobierno y que, en su momento, resultaron insatisfactorias para las familias.

TE RECOMENDAMOS: Deportación masiva Batean países plan de Trump sobre traslados

“La idea es no confrontarnos, sino buscar las salidas. Les planteé que yo estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el Presidente, pero que no se trata de entrar de nuevo a un esquema de decir una cosa o la otra, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda que se están visualizando a partir de esta, digamos, nueva visión de la investigación y nueva revisión de todas las carpetas de investigación. Ayer (miércoles) hubo otra detención muy importante en el caso de Ayotzinapa. Entonces, vamos a estar trabajando de esta manera”, dijo.

Comentó que no siempre se abrirá la información, pues se debe cuidar la investigación.

“Llegamos a distintos acuerdos. Nosotros siempre vamos a abrir todo lo que se requiera, es decir, nadie va a proteger a nadie; como lo hizo en su momento el Presidente López Obrador. Y no quisiera yo mencionar algunos temas en particular que tienen que ver con la investigación, pero creo que fue una buena reunión, y vamos a seguir con reuniones con ellos. Y nuestro objetivo es que nunca, hasta que no se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta, nunca”, reiteró.

Sobre la conformación del equipo en la investigación, mencionó que la coordinación continúa a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, así como la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez. Negó que se planeen cambios en la Fiscalía Especializada.

“Por lo pronto no, más bien es este fortalecimiento en acuerdo, obviamente, con el fiscal general de la República para poder llegar a la verdad y a la justicia, que es lo que todos queremos, y encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”, sostuvo.

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión entre Sheinbaum Pardo ya como Presidenta y las familias de los estudiantes, cuyo abogado, Vidulfo Rosales, dijo a la salida del encuentro que vieron disposición por parte de la mandataria para reabrir la comunicación y que no haya tensiones como las hubo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los compromisos establecidos se encuentra emprender una ruta nueva de las investigaciones y que los expedientes del caso sean revisados de nueva cuenta.