Paisanos deportados, prioridad de México; pedirá envío de otros a sus países de origen

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que dará prioridad a los migrantes mexicanos que puedan ser deportados con las políticas que impondrá Donald Trump una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enro del 2025, por lo que pedirá a ese país que las personas de otras nacionalidades puedan ser enviadas directamente a sus países de origen.

Con ese propósito, la jefa del Ejecutivo federal prevé buscar un acuerdo con Donald Trump para que, en caso de que eche a andar su plan de deportación masiva, no recurra a nuestro país para devolver a personas de otras nacionalidades con las que no tiene una relación directa, como ocurre en la actualidad.

Ayer, durante su conferencia, la mandataria mexicana explicó que existe un acuerdo con la administración de Joe Biden, en donde México apoya en la deportación de las personas que pertenecen a países con los que Estados Unidos no tiene relación directa.

Aunque mencionó que se mantendrá la actitud solidaria ante estas situaciones, dejó en claro que la prioridad para su administración será alistar un plan para recibir a las y los mexicanos que sean devueltos al territorio nacional; insistió en que lo que se espera es que se concrete un diálogo con Donald Trump.

Evidentemente nosotros somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función es recibir a las y los mexicanos y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



“Hay un acuerdo actual con la administración del presidente Biden, en donde, para muchas de las nacionalidades, ellos directamente los envían vía aérea a sus países de origen. Ahí en donde no tienen una relación directa, hay un acuerdo también, para que contribuyan desde México a enviar a las personas a sus países de origen.

“Evidentemente nosotros somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función es recibir a las y los mexicanos y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países”, dijo.

Sobre la reunión con gobernadores para este plan, Claudia Sheinbaum indicó que el encuentro será con las y los mandatarios de Chihuahua, Sonora, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, para afinar los planes.

En consonancia con la Presidenta, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, afirmó que México tiene el compromiso de recibir a todos sus connacionales.

Sin reconocer abiertamente que nuestro país no aceptará a migrantes deportados por Estados Unidos de otras naciones, el canciller dijo, en entrevista, que la estructura mexicana no podrá prestar atención a sus ciudadanos.

Cuestionado sobre si México está abierto a recibir nacionales de otras nacionalidades, el canciller aseguró que el compromiso de México es con las y los connacionales mexicanos; esos van a ser recibidos todas y todos ellos con dignidad, con los servicios que requieren, y esa es la responsabilidad y la prioridad del Estado mexicano. Será con los nuestros, con quienes tienen su origen en México o son familiares directos de las y los mexicanos; además, insistió en que “vamos a recibir a los nacionales de México”.

En Dallas, Texas, donde realizó una gira de trabajo, De la Fuente Ramírez rechazó categóricamente la intervención “suave” de soldados estadounidenses en México, como lo planteó Donald Trump, y dijo que nuestro país colaborará en todo lo que requiera el presidente electo para enfrentar el tráfico de drogas.

“México es un país soberano y la soberanía de México no está en duda, punto, así de contundente. Cooperación y coordinación, toda la que se necesite”, declaró a medios locales. Además, recordó que la discusión de nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas lleva muchos años, “no es un asunto nuevo y no ha prosperado por una sencilla razón: porque no son iguales”.

También negó que las acciones efectuadas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo realizadas recientemente, como el operativo para incautar más de una tonelada de pastillas de fentanilo en Sinaloa, respondan a las presiones de Trump de imponer aranceles a México, pues se trata de actividades soberanas.

“Desde hace varias semanas, el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum presentó su nuevo plan de seguridad, que contiene muchas innovaciones, por cierto, y que está dando resultados, y este decomiso tan importante es absolutamente cierto. Lo que usted dice es que el decomiso más importante, en la historia, fue resultado de esta nueva estrategia de seguridad que tiene el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum y que está en marcha.

“Entonces, las cosas que estamos haciendo desde México tienen su origen en decisiones soberanas, en decisiones que toma el Gobierno de México, hombre, que vienen en un momento dado en donde esto estaba siendo parte de la discusión, pues es una muestra contundente del compromiso que tiene el Gobierno de México en estos temas y de los resultados que están alcanzándose”, sostuvo el canciller mexicano.

Consultado sobre por qué no se han legalizado las drogas en México, Juan Ramón de la Fuente opinó que no es un tema en este momento y que lo que se necesita es reforzar la lucha contra el fentanilo.

Gobierno avala esquemas para retorno de migrantes

El Gobierno de México aceptó desde 2018 recibir migrantes de EU a través de diversos programas, como el Quédate en México, que afectó a más de 75 mil personas durante sus 3 años de operación.

Este esquema surgió debido al aumento de migrantes que intentaban llegar al país vecino para solicitar asilo. Así, a partir de mayo de 2019, se incrementaron las alertas en EU, debido a la alarmante cifra de 144 mil migrantes detenidos por primera vez, en un mes, en la frontera común de ambos países.

Además, con el fin de la pandemia de Covid-19 y la suspensión del Título 42, se acordó reforzar el Título 8, el cual estipulaba que cualquier persona que llegara a Estados Unidos debía pasar obligatoriamente por un tercer país seguro, en este caso México, para iniciar el proceso de asilo.

En junio de 2023, el Gobierno federal aceptó recibir hasta mil personas deportadas al día, de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes, al llegar a México, fueron trasladadas en aviones y autobuses a Villahermosa, Tabasco; y Tapachula, Chiapas.

Antes de esto, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que solo se recibirían mil personas por día, como ya se había hecho desde 2020 con otros programas, debido a que en ese momento había hasta 30 mil personas en la frontera entre ambos países.

Ante esta situación, se acordó que cualquier persona que quisiera solicitar asilo al país vecino, lo haría a través de la aplicación CBP One, pero con la condición de hacerlo desde México, lo que incrementó drásticamente los flujos migratorios hacia el país, alcanzando picos migratorios año tras año.

Ante las amenazas de una posible deportación masiva de migrantes con la llegada de Donald Trump en enero de 2025, las autoridades mexicanas podrían aceptar nuevamente el retorno ordenado y masivo de migrantes, dada la crisis que atraviesan las fronteras de ambos países.

SRE inicia la defensa de mexicanos en EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió este jueves con 12 cónsules de México radicados en los estados de Texas y Oklahoma para definir la estrategia de atención y protección integral a los connacionales migrantes.

En Dallas, Texas, el canciller dijo que el encuentro fue por la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, ante el amago de Donald Trump de realizar deportaciones masivas.

Durante su visita al Centro de Procesamiento de la Oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), para conocer de primera mano los procesos que deben garantizar las condiciones y respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en situación de retorno, refrendó el respaldo y apoyo del Gobierno de México.

“Estoy aquí para transmitirle un mensaje muy claro a toda la comunidad de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos: no están solos, nuestra red de servicios consulares está preparada para apoyarlos y protegerlos ante cualquier eventualidad”, precisó el canciller.

Por ello, instruyó a los consulados a hacer eficientes los servicios que brindan, atender las necesidades de los connacionales y ofrecer respuestas rápidas con un trato más cálido.

En un comunicado, la SRE mencionó que De la Fuente informó que la próxima semana comenzará el proceso de digitalización de algunos de los servicios más demandados en los consulados, como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, para brindar un mejor servicio.

Más tarde, tuvo un encuentro comunitario con mujeres empresarias y representantes de organizaciones civiles que trabajan en favor de los connacionales.

Acompañado del jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, y el cónsul general de Dallas, Francisco de la Torre, el titular de la SRE escuchó las historias y aportaciones de cada una de ellas a la comunidad hispana residente en Texas, a quienes refrendó el compromiso de México de velar por los derechos de la comunidad migrante.

Al reunirse con directivos de empresas mexicanas con sede en Dallas, donde generan miles de empleos, destacó que el propósito fue fortalecer y generar puentes de entendimiento en la relación comercial bilateral.

Más del 50 por ciento de las empresas mexicanas en EU tienen su sede corporativa en Texas y crean más de 200 mil empleos. La ciudad de Dallas y su zona metropolitana es la región con mayor inversión mexicana en este país.

De la Fuente conversó con abogados aliados y del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América (PALE) para planear la defensa de las y los mexicanos en el norte de Texas, así como las estrategias legales.

A través de este programa, 232 familias mexicanas en Dallas han recibido asesoría y representación legal para regularizar su estatus migratorio.

En atención a medios, el canciller destacó el esfuerzo que realiza el Gobierno federal para combatir al fentanilo mediante una nueva estrategia de seguridad, como quedó demostrado con el reciente decomiso de esta droga en territorio nacional.

Batean países plan de Trump sobre traslados

El gabinete del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prevé ampliar la lista de las naciones a las que enviará a migrantes ilegales para concretar su plan de deportación masiva, pero éstas ya rechazaron el ajuste a la estrategia que arranca en enero próximo.

El medio NBC News reportó, citando fuentes del equipo de transición, que con tal de implementar su promesa en la materia, ahora mira más allá y apuesta a que Panamá, Bahamas, Granada y las islas Turcas y Caicos reciban a los devueltos, pese a que no son de ahí, pues dichas nacionalidades ni siquiera son de las que más detenidos se reportan históricamente por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), pese a que el magnate insiste en que cada vez irrumpen más personas de todo el mundo.

De inmediato, dos de estas naciones se pronunciaron en contra de respaldar la apuesta antiinmigrante difundida por la cadena estadounidense.

Ante esta versión, la Cancillería de Panamá aseveró que “no tenemos obligación de recibir a deportados de otras nacionalidades”, según un breve comunicado en el que destaca su interés por mantener una relación de respeto con EU y proteger sus intereses.

Mientras que el gobierno de Bahamas admitió que recibió una “propuesta del equipo de transición de Trump para que aceptara vuelos con migrantes de otros países deportados”, pero que, tras evaluarlo, el primer ministro, Philip Davis, “la rechazó firmemente”.

El Estado caribeño no ha especificado cuál fue la respuesta del equipo del republicano, pero sí refirió que, tras rechazar la propuesta, “no ha habido más contactos ni conversaciones con el equipo de transición”.

Y es que éste sigue decidido a expulsar hasta a un millón de ilegales por año, lo que corroboró la futura vocera presidencial, Karoline Leaviit, al afirmar “él cumplirá” al ser cuestionada por CNN en torno a los rechazos que tiene su política migratoria.

Acusan más retenes para contener éxodos

Organizaciones en el tema migratorio denunciaron que hay un reforzamiento de la contención de personas en movilidad en el sur de México, pues de seis retenes en la ruta de las caravanas de extranjeros irregulares, ahora hay por lo menos 12.

En entrevista con La Razón, el titular del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, aseguró que a raíz de las advertencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y las llamadas que se han realizado entre funcionarios mexicanos, se ha visto un aumento en los retenes, situación que hace unas semanas no existía.

“Hemos visto que los retenes aumentaron de seis a 12 en las últimas dos semanas, lo que quiere decir que las pláticas entre nuestros gobernantes y los de EU están rindiendo frutos, porque, sin duda, habrá mayor detención para los migrantes que quieran salir del sur y llegar al norte a pedir asilo”, explicó.

Ante esta situación, dijo que ya preparan más caravanas para el 24 de diciembre, pues no esperarán más a que las autoridades mexicanas comiencen a cerrar los pasos a los éxodos y llegue el momento en que ya no permitan el avance de personas.

“Vamos a tratar de sacar contingentes para el 24 de diciembre desde Tapachula; no vamos a esperar a que refuercen más la contención y detengan el paso de las caravanas. Van a ir saliendo más hasta que Trump llegue a la presidencia y en México ya no se permita el paso. Ellos van a tratar de avanzar muy rápido”, indicó.

En medio de la tensión, al menos mil mujeres migrantes iniciaron una huelga de hambre en la localidad de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, con el objetivo de que las autoridades les proporcionen camiones para seguir su avance rumbo a la frontera norte de México, en su lucha por conseguir asilo en EU.

García Villagrán comentó que las mujeres llevan dos días en huelga junto a sus familias e hijos, debido a que, además, el trayecto se ha puesto más complicado por las extorsiones y robos que sufren de grupos criminales y de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Son actos de resistencia civil pacífica encabezados por puras mujeres en Santo Domingo Zanatepec, y se van a mantener así, ya que todo es cobro y extorsión, pues a pesar de que muchos llevan la forma múltiple (que les permite su estancia legal temporal en México), siguen pidiéndoles dinero los agentes migratorios. Ellos llegaron al acuerdo que se van todos o no se va nadie, ya que llegó sólo un autobús para subir sólo a mujeres y niños”, explicó.

El activista dijo que el propósito de la protesta es llamar la atención de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le piden su apoyo para salir de ese municipio en camiones, con el fin de que no sigan siendo extorsionados por las autoridades o grupos delincuenciales.

Dijo que de las caravanas que aún se encuentran en traslado, el mayor contingente se encuentra en Santo Domingo Zanatepec, con mil 500 personas, y que hay otros en Escuintla y Mapastepec, Chiapas: “En nuestro recuento que hacemos, consideramos que hay unos 12 mil migrantes en tránsito en toda la zona sur del país, y por ello, pensamos que muchos seguirán su trayecto en los siguientes días”.

Sostuvo que un grupo de migrantes ya llegó a la Ciudad de México desde inicios de semana y se encuentra en la Plaza Soledad, de la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que otros grupos menores lograron avanzar hacia Piedras Negras, Coahuila.

Exigen establecer rutas humanitarias seguras

Encabezadas por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), 80 organizaciones civiles exigieron al Gobierno federal protección para las personas en movilidad en ambos lados de la frontera, ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En una carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresaron su preocupación ante las posibles medidas que podrían obstaculizar el derecho a solicitar y recibir asilo, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones y reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en EU.

Señalaron que las medidas podrían generar un escenario sumamente perjudicial, tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en EU si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo”, destacaron en la misiva.

Indicaron que, es necesario garantizar la dignidad y los derechos humanos de esas poblaciones, por lo que pidieron fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en EU, especialmente en programas de representación jurídica.

Otras peticiones son el diseño e implementación una política binacional de retorno seguro y digno; garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante.

Asimismo, rechazar cualquier acuerdo bilateral que viole el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos; así como evitar colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas.

Acusan falta de preparación ante deportaciones

Responsables de albergues en los municipios de Piedras Negras, Coahuila y Tijuana, Baja California, aseguraron que hasta el momento no hay ninguna acción preventiva por parte de las autoridades locales, para recibir a los miles de migrantes que podrían ser deportados a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Isabel Turcios, vocera del albergue Casa del Migrante en Piedras Negras, que recibe recursos municipales, explicó que este miércoles algunos representantes de albergues sostuvieron una reunión con la cónsul de Eagle Pass, quien les preguntó sobre sus capacidades para recibir a migrantes, pero sin ninguna otra acción estatal o municipal que vele por su seguridad.

“Sostuvimos una reunión con la cónsul de Eagle Pass este miércoles, y ella habló sobre el tema de prepararnos para la llegada de migrantes, pero le dije que por nuestra parte no estamos preparados, ya que somos el único albergue en el municipio y no tenemos capacidad”, explicó.

Dijo que, pese a que fue un encuentro oficial, aún no hay acciones concretas para atender a las personas que regresen del vecino del norte, pues dicha reunión sólo fue para preguntarles sobre su capacidad en los albergues, pero en su mayoría se le dijo que nadie tiene espacio ni recursos.

“Podemos recibir hasta 70 personas, pero en los últimos días recibimos a muchos de los que vienen de las caravanas, por ello, ya tenemos a 120 que se duermen en el suelo, o donde se puede”, explicó.

José María García, director del albergue Juventud 2000 en Tijuana, explicó que en los últimos días tuvieron una reunión con representantes del Gobierno estatal y de la ONU en la que se tocó la posibilidad de instalar una carpa o albergue improvisado para recibir a los migrantes.

“No se tocaron acciones, sólo se dijo que iban a ver la posibilidad de instalar carpas o un albergue improvisado, como se ha hecho antes, pero no se delinearon más acciones, ya que no cuentan con recursos para la posible llegada de miles de migrantes; lo que nos preocupa”, dijo.