En 2025 no habrá vallas en Palacio Nacional, porque escucharé las demandas de las mujeres: Xóchitl Gálvez

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, aseguró que el próximo año, México tendrá una presidenta que no pondrá vallas y escuchará las demandas de mujeres ya que serán las causas de su gobierno.

Xóchitl Gálvez arremetió en contra de la candidata de Morena al señalar que cuando llegó a la Jefatura de Gobierno se olvidó de las mujeres, ya que cerró sus puertas y traicionó su lucha.

“No es suficiente si llega al poder y traiciona a las mujeres, la candidata de Morena lo hizo, abandonó la justicia desde que llegó a la Jefatura. No es un gobierno feminista que ayude a las mexicanas; cuando sea presidenta le vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional y el próximo año van a tener una presidenta que no les va a poner vayas, tendrán a una mujer que las escuchara y sus demandas serán las causas de mi gobierno”, dijo Xóchitl Gálvez.

Mi gobierno sí va a trabajar para mejorar la calidad de vida de las mujeres y para que podamos salir a la calle sin sentir miedo. Les presento diez propuestas para todas nosotras. Conferencia de prensa desde CDMX. #LaCampañeta #8M2024 https://t.co/c3CzVslELn — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 8, 2024

Más temprano, Xóchitl Gálvez se reunió con colectivos de madres buscadoras en su casa, como acto de cercanía y escuchar sus propuestas concretas, y en la reunión, dijo, algunas le dijeron que han localizado hasta 600 cuerpos, “y están muy desencantadas que se haya desmantelado la Comisión Nacional de Búsqueda y les preocupa que la cifra de desaparecidos ya se no haya actualizado”, dijo.

Xóchitl Gálvez explicó que le mostraron fichas de sus hijos ya localizados, cuando en realidad siguen desaparecidos, por ello, se comprometió a seguir escuchando sus demandas,

Xóchitl Gálvez leyó una carta de una de las madres buscadoras: “Este año cumplo 12 años de buscar a mis hijas, el desgaste ha sido tal que tengo que apuntar mis ideas para que no se me olviden. He sido testigo de que México vive una catástrofe humanitaria, ya que la desaparición de personas es algo cotidiano y es aterrador la normalización de los hechos, Ya no es noticia que encuentren fosas”.

Xóchitl Gálvez dijo que las madres le hablaron de una cifra de 50 mil personas que se encuentran en los servicios forenses de los estados sin identificar, y lo que les preocupa es que no haya una base de datos donde se puedan cotejar todos los hallazgos.

“Me dicen que las de Coahuila tienen un centro forense, pero no tienen conexión con bases de datos, por ello urgen que haya un Centro de Identificación Forense que funcione para que tengan acceso a una base general”, explicó Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez mencionó que las madres buscadoras habían logrado leyes, atención a víctimas, y derecho a la búsqueda, por sienten que hay un retroceso de la materia.

Presenta Xóchitl Gálvez decálogo de acciones a favor de la mujer

Xóchitl Gálvez presentó su plan de diez propuestas para que las mujeres viven en un Estado de protección y desarrollo.

Vivir sin miedo se basa en una política de cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres, así como cero impunidad para agresores sexuales.

Además, de atención oportuna o órdenes de protección, todo el apoyo del Estado para madres buscadoras, policías y fiscalías especializadas, así como reparación del daño. También se trabajará en la tarjeta mexicana para toda mujer en vulnerabilidad, a fin de que reciba un apoyo que le permita solventar sus gastos con 5 mil pesos al mes.

Un sistema nacional de cuidados con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, médico en tu casa, aldeas del saber y universidades para las mujeres; además de que con la beca “libertad” podrán concluir estudios menores indígenas en poblaciones rurales, además de impulsar a mujeres que estén estudiando carreras.

Escuelas dignas y útiles escolares para todas las mujeres, ya que la escuela debe ser un lugar seguro. Siempre Contigo es otra de sus propuestas que busca que los niños y niñas huérfanos por feminicidio tangan una beca educativa hasta que concluyan sus estudios.

Vivas nos queremos es una estrategia que busca que ninguna mujer fallezca por enfermedades que puedan prevenirse y atenderse, por ello habrá tratamientos contra el cáncer de manera gratuita, contra el papiloma en menores, salud sexual, apoyo a mujeres embarazadas y el regreso del Seguro Popular.

La libertad económica se basará en decirle adiós a la brecha salarial, con empleo digno y con seguridad social para todas las mujeres; acceso a financiamiento para emprendedoras y trabajar en el acceso a la tierra de las mujeres rurales.

En torno a la justicia, detalló que habrá cero impunidad para agresores, asesinos, violadores y asesinos; “promoveré una reforma al sistema de justicia para evitar revictimización y acelerar la eficiencia; aplicaremos la 3 de 3 contra violentadores”, explicó.

En las casas de la mujer indígena y afromexicana se incrementará el presupuesto para fortalecerlas y se crearán nuevas; en ellas, recibirán atención con perspectiva de género, destacando la prevención de la violencia y garantizando sus derechos sexuales y reproductivos. “Hemos escuchado mucho que por los usos y costumbre obligan a las mujeres indígenas a contraer matrimonio, justo ese es el trabajo que se hace en estas casas, por ello es necesario cambiarlo”.

En el tema de inclusión, dijo, las mujeres con discapacidad tendrán recursos focalizados y los mecanismos de respuesta a las denuncias de violencia, además que las mujeres de la diversidad sexual vivirán con profundo respeto a su orientación e identidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR