Xóchitl Gálvez afirma que está a menos de 10 puntos de Claudia Sheinbaum

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, aseguró que la elección se ha ido cerrando y que, de acuerdo con sus propios números, está a menos de 10 puntos de diferencia de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum.

Al participar en la Sesión Plenaria de Consejeros Consultivos de Citibanamex, ironizó que la candidata de la Cuarta Transformación no quiso asistir al evento al que convocaron a todos los aspirantes presidenciales, por “miedo”.

“No sé si quieran el segundo piso de la 4T, que ofrece continuidad, ya vimos que la señora Sheinbaum tuvo miedo de venir, porque tiene un enorme desprecio por el que genera empleos, tiene un enorme desprecio por el sector privado, yo desde esa visión, con una visión inteligente, creo que el gobierno es socio de las empresas en un 33 por ciento y hay que ser muy tarugo para no querer que generen dinero”, manifestó.

En su participación, llamó a los asistentes al encuentro a que “dejen de ser derrotistas y decir que esto ya se resolvió, está empezando el partido”, porque afirmó que “la realidad es que la elección se ha ido cerrando”.

Ante la pregunta de cuáles son los números que ella tiene sobre su posición en la contienda presidencial, afirmó: “Menos de diez puntos”, aseguró.

“Me muero de risa de que digan que la señora Sheinbaum tiene sesenta y tantos por ciento (…). Por qué creen que no vino Sheinbaum, porque tiene miedo a equivocarse, ella sabe que me estoy acercando, que la campaña está funcionando, un México próspero, que la gente tiene derecho a salir de la pobreza, los programas sociales sirven, pero no te van a sacar de la pobreza”, sostuvo.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México recordó que cuando contendió por la alcaldía Miguel Hidalgo remontó en la contienda en seis semanas, por lo que aseguró que se es su número mágico.

Afirmó que se siente muy cómoda con la coalición del PAN, PRI y PRD que la respalda, pese a las críticas que recibe de otros contrincantes, como Jorge Álvarez Máynez, de quien recordó que antes militó en el tricolor, o de Morena, cuando dijo que ahora tiene en sus filas a expriistas como Alejandro Murat e Ignacio Ovalle.

En ese sentido, dijo que a pesar de que les costó trabajo el tema de la paridad en la postulación de candidatas a las gubernaturas, “por lo menos en seis, siete estados podemos dar una gran pelea y vamos a ganar varios de ellos, porque ha habido muy malos gobiernos y tenemos malos candidatos”.

Xóchitl Gálvez también apuntó que no hay piso parejo en la contienda presidencial, porque existe una abierta amenaza para los que la respaldan, como en el caso de los empresarios.

Respecto al gobierno de coalición, opinó que es una excelente opción, porque consideró que se debe poner el fin al presidencialismo, para que ya no sea un país de un solo hombre o una sola mujer.

Dijo que para darle un mayor poder al ciudadano incluso se debe considerar que el cargo de fiscal debe ser propuesto por ciudadanos expertos, de modo que no sea un cargo de “cuates ni cuotas”.

FBPT