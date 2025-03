Desinformación sobre reforma

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que se anticipó a las movilizaciones magisteriales que ayer se llevaron a cabo contra las modificaciones legales a le ley del ISSSTE, al anunciar la disposición de su gobierno a reunirse con los profesores. “Se van a reunir con la secretaria de Gobernación. Y si es necesario, yo me reúno con ellos para poder explicar adecuadamente lo que se planteaba, que era en relación al Fovissste, esencialmente, y cómo estamos trabajando para mejorar las condiciones de jubilación de las y los maestros de México”, señaló la mandataria ayer en su mañanera, antes de que se llevaran a cabo diversas protestas. La mandataria ha señalado que la propuesta va en el sentido de poder condonar créditos, aunque también sostuvo que lo anterior por alguna razón no fue informado adecuadamente, no necesariamente desde el gobierno y a lo mejor se malentendió. Ahí el dato.