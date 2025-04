Sin pena… pero hasta atrás

Como si nada, nos comentan, es como se vio ayer al exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco, a quien, nos dicen, hasta ahora le ha hecho lo que el viento a Juárez la acusación por violación en grado de tentativa de su media hermana. El exfutbolista acudió al Museo Nacional de Antropología para atestiguar la presentación del esquema que acelera la aplicación del Plan México, en donde convivió con varios de sus compañeros de bancada. A pesar de que no se le vio rodeado por otros invitados, que regularmente lo abordan para pedirle una fotografía e incluso un autógrafo, ciertamente varios lo notaron convivir con personajes legislativos que pisan las cámaras sin pena ni gloria. Aun así, nos cuentan, varios no perdieron de vista el detalle de que en esta ocasión fue sentado en las últimas filas de asistentes y además casi no se le vio interactuar con las cabezas parlamentarias, que hasta hace unos días lo abrazaban mientras recorrían los pasillos de San Lázaro evadiendo a la prensa, a la cual el exfutbolista también decidió ignorar en esta ocasión.

