Narcocorridos, contención por “sugerencia”

Y es en Morelos donde, se ha informado, no se buscará frenar el auge de los narcocorridos con un decreto o con una legislación. Ahí optarán por “sugerir” a los alcaldes de los 36 municipios que conforman el estado que no contraten a grupos que interpreten ese tipo de música. La política del estado es no prohibir nada, es parte de la música que a algunos les gusta, consideró Miguel Ángel Pérez, subsecretario de Gobierno, quien confió en que no tendrán que llegar a la prohibición, pues “yo espero que los alcaldes asuman y entiendan que ese tipo de música genera violencia”. Incluso dijo que donde tenían ya alguna contratación de ese tipo de grupos, gracias a la sugerencia del Gobierno se evitó. En estas páginas se dio cuenta en la edición de ayer de la fuerza que está tomando en el debate público la intención de regular los narcocorridos, luego de que en 8 entidades se establecieran medidas para restringir su difusión en espacios públicos. Habrá que ver en otros estados qué decisiones toman. Pendientes.

