Inicia Programa de Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo; se construirán 22 mil casas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abanderó el inició de las obras del programa Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo, donde se construirán 22 mil viviendas en los próximos seis años: 12 mil a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 10 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), las cuales serán espacios dignos que harán realidad el pensamiento humanista de: ‘por el bien de todos, primero los pobres’.

“Lo que estamos construyendo es un Estado de Bienestar, que el pueblo de México tenga acceso a lo mínimo indispensable, a partir del salario que tiene, con justicia. Que no importa si ganas el salario mínimo, tu hijo, tu hija pueda estudiar en una buena universidad. Que no importa si ganas el salario mínimo, puedas tener una vivienda para tu familia. Que no importante si incluso estás en la economía no formal puedas tener acceso a todo lo necesario. Por eso, nuestro gobierno es un gobierno del Bienestar, a eso le llamamos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México”, aseguró.

Este año iniciará por parte del Infonavit la construcción de las primeras 5 mil 632 viviendas: 5 mil 008 en el municipio de Benito Juárez y 624 en Chetumal.

JVR