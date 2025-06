El plan Salud casa por casa “va a hacer historia”

Al presentar los avances para la implementación del programa Salud casa por casa en Campeche, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que este proyecto recibirá el reconocimiento a nivel mundial.

“Y estoy segura, como lo he dicho en otros lados, que este programa y ustedes van a ser historia, no sólo en México, sino en el mundo, porque va a ser un programa de reconocimiento internacional”, expresó.

Tras exponer el equipamiento con el que personal de la salud recorrerá el territorio nacional para verificar el estado de adultos mayores y personas con discapacidad, la mandataria agradeció a los trabajadores pues tras presenciar en qué consistirán las visitas, reconoció que se tratará de un ejercicio laborioso.

El Dato: Durante su gira en Campeche, la Presidenta anunció que el próximo mes se continuará con el pago retrasado a proveedores de Pemex relacionado con otros gobiernos.

“Agradecerles mucho por su trabajo porque llevan este mensaje a todas las casas. El día que fui con una de sus compañeras, me di cuenta que es laborioso todo el trabajo, más si es una persona todavía más mayor, que hay que ayudarle a levantarse. Todo esto lleva su trabajo, sabemos de la laboriosidad que significa, se lo reconocemos y por eso les damos las gracias a todas las brigadas de salud.

La Presidenta, realizó un recorrido de supervisión por el nuevo Hospital de Gineco-Pediatría N°15 de Ciudad del Carmen, Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y anunció su apertura para el próximo 30 de octubre, después de permanecer abandonado por los gobiernos neoliberales que nunca pusieron atención al hospital.

“Y luego este hospital, que tuvo muchos problemas administrativos, por no decir otra cosa, en la época en que inició su construcción, pero Zoé que es de primera, el director general del IMSS, ya ha estado aquí varias veces y este hospital debe abrirse en, vamos a poner el 30 de octubre, funcionando al 100”, informó.

En otro punto, Sheinbaum Pardo mencionó que el trabajo a desarrollar no lo atiende únicamente desde Palacio Nacional, sino en territorio con las visitas que hace los fines de semana.

“Y es una característica de nuestro gobierno, no solamente del trabajo que realizan ustedes. La presidenta no está metida allá en Palacio Nacional todos los días sin acercarse a la gente. Por lo menos viernes, sábado y domingo salimos a estar cerca del pueblo, cerca de la gente, en territorio”, dijo.

Al hablar de lo que ha hecho el actual gobierno, refirió críticas hacia los grupos opositores a los que recomendó “hacer yoga”, pues dijo verlos reducidos en cuanto al impacto que generan a la población y que, sostuvo, cada vez es menos.

“Les doy algunos datos porque luego los que no quieren al gobierno de la transformación, que por cierto ya son bien poquitos, ya cada vez son menos porque además están llenos de odio, de enojo, porque como la gente no les hace caso, pues en vez de ponerse a ver por qué no les hacen caso, pues nomás andan de frustrados, con odio, con enojo, ya, que hagan yoga para que se tranquilicen un poco”, dijo.

Durante la gira de ayer, anunció que el próximo mes se continuará con el pago retrasado a proveedores de Pemex, el cual relacionó con complicaciones para su manejo generadas en gobiernos pasados, como el haberle añadido la operación con cuatro subsidiarias y 40 filiales, cada una con un propio consejo de administración, lo cual ha complicado.

Recordó que ya se les dio un primer pago por 147 mil millones de pesos y los detalles de lo que sigue se darán más adelante que puedan exponer el plan.

“Y se hizo una revisión que ya pronto la vamos a informar, de todo lo que tiene que ver con las finanzas de Pemex. Ya hay plan, ya está resuelto y se van a empezar a normalizar también todos los pagos a proveedores a partir del próximo mes, para que sepan los pequeños proveedores de Ciudad del Carmen que necesitan de su pago”, dijo.