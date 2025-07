Respalda Noroña a Sheinbaum ante tensión con EU y críticas por caso Ovidio

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cerró filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum tras los recientes señalamientos del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, y además expresó su respaldo a la postura del gobierno mexicano frente a Estados Unidos, luego del amago del presidente Trump de imponer un 30 por ciento de aranceles a México.

Consideró que las tensiones con Estados Unidos no son nuevas, sin embargo, el morenista insistió en que México actúa con “soberanía y dignidad”. Consideró que la medida es “unilateral” contra el país, sin embargo, espera que “antes del primero de agosto se resuelva como ha sucedido ya en condiciones anteriores. Eso no quita que tense la relación”.

El pasado sábado Trump envió una carta a su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum donde anunció que impondrá aranceles del 30 por ciento al comercio con nuestro país, debido a que, acusó, éste no ha cumplido con ejecutar acciones contundentes contra el tráfico de fentanilo.

Fernández Noroña dijo ante esta carta que “yo le tengo reconocimiento en cómo van las tareas en materia de seguridad” al gobierno de México, en especial al Gabinete de Seguridad quien tiene bajo su cargo la estrategia de seguridad del país.

Jeffrey Lichtman, en conferencia de prensa el pasado 11 de julio tras salir de la audiencia de Ovidio Guzmán en la corte de Chicago. ı Foto: Especial

Asimismo, reprochó el acuerdo judicial de cooperación que involucra a Ovidio Guzmán en Estados Unidos: “La compañera presidenta dice: ‘Oigan, dicen que son narcoterroristas y hacen un acuerdo con él y no nos comunican’, cuando se plantea por encima de todo la coordinación y la colaboración”.

Sobre las declaraciones del abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien aseguró que el narco tenía vínculos con altos funcionarios mexicanos, Noroña comentó: “Y me parece que el reclamo es correcto. Ahora el abogado se ha pasado de insolente. O sea, en su casa lo conocen y de tú le hablan. Toma notoriedad porque está defendiendo a Ovidio Guzmán. Y toda esta insidia que hay de que estamos preocupados; no estamos preocupados, nada, que diga lo que quiera, que diga lo que quiera. Nosotros no tenemos relación con el crimen organizado. Se le combate de manera frontal”, sentenció.

El legislador adelantó que propondrá a la Mesa Directiva emitir un pronunciamiento institucional de respaldo a Sheinbaum, aunque recordó que el pleno del Senado no se encuentra en funciones ordinarias: “Todo nuestro respaldo a la Presidenta en toda la línea. Podríamos lanzar un comunicado, del grupo parlamentario, pero en mi condición de presidente de la Cámara Senadores, estoy manifestando el respaldo a la compañera presidenta”.

En otro tema, Noroña habló sobre su reciente encuentro con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien calificó como “extraordinario funcionario”.

Aclaró que se trató de una “reunión de amigos” y no de un encuentro político formal. “Teníamos tiempo que no platicábamos, compartimos preocupaciones y valoraciones sobre cómo van las cosas, que van muy bien, por cierto”, dijo.

El senador aseguró que fue un desayuno privado y que, aunque compartieron puntos de vista sobre seguridad, el tema central fue la relación personal que han construido desde el proceso interno de Morena en la Ciudad de México.

