TEPJF devuelve triunfo a 12 candidatos anulados por el INE por presunta inelegibilidad

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrigió al INE por exceder sus atribuciones al invalidar candidaturas judiciales por criterios escolares.

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral regresó el triunfo a 12 candidaturas a diversos cargos del Poder Judicial que fueron declaradas inelegibles por el Consejo General del INE, al considerar que este órgano carecía de atribuciones para valorar el promedio mínimo escolar; aún quedan 18 casos pendientes de resolver en las siguientes sesiones.

Tres de los cinco magistrados, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, subrayaron que el INE pretendió cambiar las reglas del juego cuando los comités de evaluación ya habían revisado y valorado los promedios mínimos de 8 y 9 para ser candidato a juez de Distrito y magistrado de Circuito.

TEPJF revierte fallo del INE y restituye candidaturas a 12 aspirantes del Poder Judicial. ı Foto: Especial

La presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, dejó en claro que las candidaturas que se inconformaron sí cumplieron con las calificaciones de ocho para licenciatura y de nueve para materias afines, por lo tanto, aseguró, no hay reprobados.

“Las personas que hoy están seleccionadas, que lograron un triunfo en las urnas, sí tienen las calificaciones correspondientes, como por ahí alguien señaló que ‘El Tribunal subió a reprobados’. Ninguna de las personas que están asumiendo o asumirán un cargo, que asumieron, que fueron electas por voto popular tienen una calificación menor a ocho o a nueve en las materias que fueron preseleccionadas”, dijo.

La magistrada comentó que el INE realizó un análisis de elegibilidad a modo, después de las elecciones, lo cual vulnera el principio de certeza de los resultados de la jornada electoral. “No se pueden cambiar las reglas después de jugado el juego. Después de que ya se llevaron las elecciones, si los resultados nos favorecieron o no, si los resultados nos gustaron o no, no podemos cambiar las reglas”, añadió.

El magistrado Reyes Rodríguez, quien votó en contra, reiteró su posición de que el INE sí tiene la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución, y en caso de que la persona ganadora es inelegible se repita la elección.

“Esta es una propuesta que se inspira en la protección de la integridad del proceso y en una interpretación que mejor respete la voluntad ciudadana”, refirió.

Revocan siete puestos asignados a hombres en favor de mujeres

En otro punto, la Sala Superior revocó, por mayoría de votos, los acuerdos del Consejo General del INE sobre la asignación a hombres de los cargos de jueces y magistrados, y ordenó regresar los puestos a las mujeres que obtuvieron mayor número de votos, pues se violaron los principios de legitimidad y paridad.

El pleno advirtió que el instituto electoral aplicó indebidamente la regla de alternancia en perjuicio de las candidatas, pues en cada caso había una mujer con mayor votación y, por tanto, con mejor derecho que el hombre asignado.

En tales casos, la aplicación de la regla de alternancia de género debía favorecer ineludiblemente a las mujeres, y no en términos neutrales y sin perspectiva de género.

En consecuencia, se revocaron los acuerdos y se ordenó al INE que, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, les asigne el cargo a las mujeres y les expida las respectivas constancias de mayoría y validez. En caso de resultar inelegibles, la autoridad electoral deberá nombrar a las siguientes personas que obtuvieron la siguiente mayor votación, que cumpla los requisitos de elegibilidad.