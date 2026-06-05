Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 5 de junio

La autopista México-Puebla podría registrar un incremento gradual en la carga vehicular este viernes 5 de junio, debido al inicio del fin de semana y al movimiento constante de automovilistas que se trasladan entre la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla.

Aunque hasta el momento no se reportan cierres totales ni bloqueos programados, autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles retrasos en algunos de los puntos con mayor afluencia.

La vialidad se mantiene como una de las más importantes del país al conectar la zona metropolitana del Valle de México con el centro y sureste del territorio nacional, por lo que diariamente registra el paso de miles de vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de carga.

De acuerdo con los reportes disponibles durante las primeras horas de este viernes, la autopista México-Puebla opera con normalidad en ambos sentidos, sin afectaciones mayores que limiten la circulación.

Sin embargo, conforme avance el día se espera un aumento en la movilidad, principalmente en dirección a Puebla durante la tarde, cuando suelen incrementarse los viajes de fin de semana. Asimismo, las autoridades no descartan afectaciones temporales derivadas de percances menores o el incremento natural de la carga vehicular.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier incidente que pudiera registrarse en la vialidad.

Tramos con mayor carga vehicular

Los puntos donde habitualmente se presentan mayores complicaciones para los automovilistas incluyen:

La caseta de San Marcos , donde suelen registrarse filas en horas de alta demanda.

Los tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con tránsito intenso durante gran parte del día.

El acceso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza , considerado uno de los principales cuellos de botella.

La zona de Río Frío, donde son frecuentes las reducciones de velocidad por la presencia de transporte pesado y las condiciones del camino.

En estos sectores podrían registrarse periodos de circulación lenta o avance intermitente, especialmente durante la tarde y noche.

Recomendaciones para automovilistas

Para quienes utilizarán la autopista México-Puebla este viernes, las autoridades sugieren:

Consultar reportes viales antes de iniciar el viaje.

Considerar tiempo adicional para el traslado.

Respetar los límites de velocidad.

Evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir.

La autopista México-Puebla se mantiene este 5 de junio de 2026 sin afectaciones relevantes previstas; sin embargo, debido al incremento en la movilidad por el inicio del fin de semana, las condiciones de circulación pueden modificarse a lo largo del día. Autoridades recomiendan mantenerse informados y conducir con precaución para evitar contratiempos.

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MSL