Carlos Treviño tiene orden de aprehensión vigente y está en proceso de deportación: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Carlos Treviño, exdirector de Pemex, tiene orden de aprehensión vigente y está en proceso de deportación, bajo custodia de ICE-ERO (Enforcement Removal Operations), tras ser detenido en Dallas Texas.
“Carlos Alberto ‘T’, exdirector de PEMEX, cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita”, informó la institución en la red social X.
Añadió que Carlos Treviño fue detenido el pasado 12 de agosto por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país.