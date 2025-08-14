Carlos Treviño tiene orden de aprehensión vigente y está en proceso de deportación: FGR

“Carlos Alberto ‘T’, exdirector de PEMEX, cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable", asegura FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Carlos Treviño, exdirector de Pemex, tiene orden de aprehensión vigente y está en proceso de deportación, bajo custodia de ICE-ERO (Enforcement Removal Operations), tras ser detenido en Dallas Texas.

“Carlos Alberto ‘T’, exdirector de PEMEX, cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita”, informó la institución en la red social X.

Añadió que Carlos Treviño fue detenido el pasado 12 de agosto por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país.

#FGRInforma | Carlos Alberto “T”, ex Director de PEMEX, cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita. Dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención… pic.twitter.com/5r4cEJ23RO — FGR México (@FGRMexico) August 15, 2025