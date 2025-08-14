Detienen en Cancún a ‘Lord Pádel’ por intento de homicidio tras agresión a jugador en torneo.

Alejandro “N”, conocido como Lord Pádel, fue detenido en el aeropuerto de Cancún, junto a otras 3 personas, informó la Fiscalía del Estado de México.

El sujeto es acusado de intento de homicidio luego de que se diera a conocer un video en el que agredió, junto a sus guardaespaldas, a un instructor del club Alfa Pádel, ubicado en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, el pasado 19 de julio.

“La Fiscalía Edomex cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa", informó la institución en la red social X.

#Detenidos, La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en relación a los hechos registrados el… pic.twitter.com/312KHzsIVv — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 14, 2025

En un momento más información.