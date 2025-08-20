¿Un De la Madrid naranja?

Y el que parece haber cambiado la casaca tricolor por las prendas anaranjadas es el exsecretario de Turismo durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique de la Madrid. Ayer, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid posó para las fotos y videos durante la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano, en compañía de la senadora Alejandra Barrales, el excandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, y el secretario general del partido, Agustín Torres. El también colaborador de la campaña de Xóchitl Gálvez en las elecciones presidenciales del 2024 renunció a las filas del PRI precisamente el año pasado, tras 43 años como militante, para buscar “mejores horizontes”, de acuerdo con lo que dijo en ese momento. La pregunta que se hacen los que saben de temas políticos es si ya encontró los derroteros para subir a otro tren político-electoral, y si como las señales de ayer indican el boleto a ese tren sería fosfo fosfo.