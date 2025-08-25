CSP: Exclusión de mujeres indígenas quedó en el pasado

Tras afirmar que la exclusión a las mujeres indígenas quedó en el pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de créditos a la palabra para mujeres artesanas del Pueblo Amuzgo, para impulsar la productividad y comercialización de huipiles y telares de cintura y garantizar los precios justos a todas las artesanías textiles que producen.

“Soy la primera mujer Presidenta, y quiero decirlo con humildad, pero también con fuerza. Ser la primera me obliga a mirar a todo el pueblo, pero en especial a las mujeres de nuestro país (...) me obliga a mirar a las mujeres indígenas, a las que durante siglos fueron las más invisibles, las más excluidas, las más olvidadas. Eso quedó en el pasado”, refirió.

El Dato: El Fonart es un organismo federal que promueve la actividad artesanal del país y apoya el desarrollo humano, social y económico de las y los artesanos en México.

A su llegada a Xochistlahuaca, Guerrero, fue recibida con una ceremonia encabezada por mujeres de la región en la que se intercalaron referencias religiosas del cristianismo.

En su mensaje, subrayó que la entrega de estos apoyos es parte de los compromisos que hizo al arranque de su gobierno para que no sólo puedan comercializarlo a un precio justo, sino que eso abone a su bienestar y la conservación de su trabajo.

La mandataria recordó que hace 55 años visitó esta región junto a su familia; contó que su madre tomó el carro y les compraba huipiles a sus hijos, de lo cual mostró una fotografía.

“¿Quién iba a pensar entonces que iba a regresar 55 años después como Presidenta de la República?... Venimos a honrar a quienes, con sus manos, con su corazón y con su sabiduría milenaria han tejido no sólo huipiles, sino identidad, memoria, magia y resistencia. Las mujeres artesanas del pueblo Amuzgo. Los huipiles que nacen aquí son considerados entre los más hermosos de la nación y no es una exageración. Son piezas únicas que guardan la historia de un pueblo que nunca se ha rendido, que ha resistido”, dijo.

“Abrimos las puertas de la prosperidad, el reconocimiento y la dignidad, porque un país que no reconoce a sus pueblos y a sus mujeres indígenas no puede llamarse justo”, enfatizó.

Sheinbaum explicó que, además de los créditos, existe una estrategia de apoyo a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) para garantizar la producción y la comercialización de los huipiles, impulsando su conservación y el bienestar de las artesanas.

Estos créditos a la palabra del programa ApoyArte son de hasta 30 mil pesos con una tasa cero de interés y largos plazos para que las artesanas de Amuzgo puedan pagarlo en facilidades. La meta este año es entregar 500 millones de pesos (mdp) en créditos para esta región.

La directora de Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, refirió que a la fecha han recibido 11 mil solicitudes de artesanas para inscribirse al programa, de las cuales seis mil ya cuentan con el apoyo en los municipios de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Ometepec, en Guerrero, así como de San Pedro Amuzgo y Santa María Ipalapa. Señaló que la meta por entregar este año es de 500 millones de pesos, de los que hasta ahora se han asignado 170 mdp.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, reconoció que los huipiles que realizan las artesanas de Amuzgo son conocidos en todo país y en el mundo, lo que convierte a sus creadoras en embajadoras de Guerrero y de México.

“Hoy se reconocen como lo que siempre han sido: Una fuerza productiva invaluable, un pilar de identidad nacional y una herencia cultural que no sólo pertenece a Guerrero, sino a todo México. Su presencia aquí, querida Presidenta, es un mensaje profundo: hoy le decimos a Guerrero, a México y al mundo, que es tiempo de las mujeres”, destacó.

Presidenta resalta la flota que reforzará a Mexicana

› Por Yulia Bonilla

La llegada del tercero de veinte aviones Embraer provenientes de Brasil, y que forman parte de las adquisiciones para fortalecer la aerolínea Mexicana de Aviación, aerolínea del Estado mexicano, fue destacada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por medio de redes sociales, la mandataria refirió el hecho como el cumplimiento de los compromisos que ha fijado su administración.

“En el AIFA, @MexicanaVuela_ recibió el tercer avión Embraer E195-E2, que forma parte de las 20 aeronaves previstas en el plan estratégico de la aerolínea del pueblo de México. Los compromisos se cumplen”, escribió.

20 aeronaves Embraer renovarán la flota de la aerolínea Mexicana de Aviación

Al celebrar su primer año de recuperación por parte del Estado, en diciembre del año pasado, el director de Mexicana, Leobardo Ávila, detalló que de los 20 aviones cinco llegarán este 2025; para el próximo serán siete y en 2027 concluirá la entrega con ocho.

La meta con esta inversión a la aerolínea es poder transportar a 5.5 millones de pasajeros a costos accesibles.

En la presentación del plan, se aseguró que las aeronaves están diseñadas con tecnología avanzada de alta eficiencia, lo cual maximiza la comodidad de los pasajeros, mientras reduce significativamente los costos operativos, contribuyendo a la sustentabilidad, lo que son los compromisos del Gobierno mexicano para reducir las emisiones del carbón y proteger el medio ambiente.

Destacó que, con la adquisición de estas aeronaves, Mexicana será la única aerolínea en operarlas y aseguró que se maximizará la comodidad de los pasajeros, pero también se reducirán los costos operativos, se contribuirá a la sostenibilidad al reducir las emisiones de carbono y sostuvo que “sus capacidades permitirán impulsar el propio desarrollo nacional, la reactivación económica”, dijo.