Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 26 de agosto

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 26 de agosto te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate Hass a granel o en malla: $34.90 el kilo

Cebolla blanca: $19.90 el kilo

Limón sin semilla: $19.90 el kilo

Sandía roja: $9.90 el kilo

Piña miel: $19.90 la pieza

Durazno amarillo importado: $29.90 el kilo

Uva globo: $29.90 el kilo

Jitomate saladett: $19.90 el kilo

Papa blanca: $19.90 la pieza

Champiñones: $69.00 el kilo

Ofertas en carnes y pescado

Chuleta ahumada: $112.00 el kilo

Pechuga sin piel: $174.00 el kilo

Milanesa de Pollo: $174.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $138.00 el kilo

Molida de Sirloin 90|10: $159.00 el kilo

Molida de res 90/10: $159.00 el kilo

Milanesa de res: $179.00 el kilo

Filete Tilapia: $109.00 el kilo

Aprovecha este martes de frescura

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT