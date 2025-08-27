Beatriz para rectora

Con la novedad de que ha vuelto a sonar el nombre de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y no precisamente para exhibir temas de mudanzas ni nada por el estilo. Y es que resulta que la académica aparece en la lista de aspirantes a ocupar la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La esposa del expresidente López Obrador figura en el número 6 de la relación dada a conocer por la Comisión de Auscultación de la casa de estudios, en la que también figura la actual rectora Lilia Cedillo, pero en el número tres. La universidad poblana se encuentra en la etapa de entrevistas para conocer si los nominados tienen interés por el cargo para, en su caso, requerirles una serie de documentos previstos en la convocatoria. Se ha informado que doña Beatriz ha sido convocada a una entrevistahoy las 13:45 en la sala de Proyecciones del primer patio del edificio Carolino, que se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Puebla. Los otros candidatos son: Laura Alicia Barroso, Ricardo Cansino, Eloísa Chilián, Salvador Galicia, Odorico Mora, Ricardo Paredes y Javier Zepeda. Pendientes.

