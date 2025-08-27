Para muchos, ningún problema hay en que el senador Gerardo Fernández Noroña se compre una casa de 12 millones de pesos y que él mismo lo transparente. El problema es que el fundador del Movimiento de la 4T estableció la honestidad y particularmente la austeridad como “una forma de vida y de gobierno”. Es decir, no sólo aplica para el Gobierno, sino para los políticos en su vida personal, porque al ser personajes públicos son un ejemplo social. Para no pocos del movimiento este lineamiento siempre ha sido algo que les pesa y los obliga a disimular, porque implica moverse en las posibilidades del ingreso medio de los mexicanos —alrededor de 25 mil pesos si se considera sólo clase media— aunque claramente en la política se gana mucho más. Decía AMLO: “Nada de vehículos de lujo, nada de viajes al extranjero”; “se les olvida que dinero llama dinero”; “nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable”; “Si ya tenemos zapatos ¿para qué más?, si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso”. ¿Qué hacer ahora con ese lineamiento? Ahí el dilema.

