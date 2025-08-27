El Verde abre el juego

El Partido Verde comienza a mostrar músculo en la actual Legislatura. Consolidado como la tercera fuerza en el Senado, su plenaria, nos comentan, dejó dos mensajes claros: empujar una reducción del financiamiento a partidos, pero con reglas parejas para todos, y reclamar espacios en la Mesa Directiva de la Cámara alta, como la vicepresidencia, que según el presidente saliente, Gerardo Fernández Noroña, les corresponde tras la salida de Néstor Camarillo de la bancada priista. La postura de Manuel Velasco de recortar a la mitad el financiamiento público no es nueva pero, nos dicen, ahora se acompaña de un matiz que refleja la posición alcanzada por su bancada: exigir un reparto equitativo que impida ventajas para las fuerzas mayoritarias. Una señal de que el Verde no deja de tener en mente el tema del dinero y no quiere ser socio menor, sino pieza que condicione el rediseño electoral. En la coalición oficialista, nos comentan, parece haber encontrado el punto para empezar a fijar sus propias reglas no sólo como aliado, sino como actor con peso propio. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Entre pleitos y rezagos