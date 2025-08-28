Sheinbaum califica a ‘Alito’ como porro por episodio violento en el Senado; ‘tienen que tranquilizarse’

Con los golpes dados al senador Gerardo Fernández Noroña, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas parece un porro, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al pronunciarse sobre el episodio violento con el que la Comisión Permanente cerró su sesión ayer, Claudia Sheinbaum dijo que al ver las imágenes del priista lanzándose contra el morenista le recordaron a la agresión que su hermano vivió cuando era estudiante de la UNAM y un grupo de “porros” que siempre estaban en la Facultad de Derecho se le fueron a golpes porque los vio.

Al señalar que lo hecho por el también dirigente priista y otros legisladores de oposición habla de lo que representa ‘el PRIAN’, Claudia Sheinbaum abundó:

“Lo que ocurrió ayer muestra, la verdad, lo que es el PRIAN; cuando vi ayer al presidente del PRI, en esta actitud, y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena, cuando un grupo de porros en la UNAM golpeó a mi hermano, sólo por verlos.

“Fíjense la contradicción, ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente libre.

“Es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpeteo de este compañero en el piso”.

Al señalar que lo hecho por ‘Alito’ y otros legisladores de oposición habla de lo que representa ‘el PRIAN’, Claudia Sheinbaum dijo: “mucha hipocresía en sus palabras y en sus hechos y en sus dichos… uno el jefe del cartel inmobiliario, y el otro, pues, el porro, la verdad”.

Al consultarle si está o no de acuerdo con el desafuero que solicitarán desde el bloque de la 4T en el Congreso contra Moreno Cárdenas y los demás involucrados, Claudia Sheinbaum señaló que ese no será un asunto en el que opinará.

Pese al hecho, Claudia Sheinbaum aseguró que hay condiciones para la presentación del Primer Informe de Gobierno que se llevará a cabo el próximo lunes en el Congreso; no obstante, hizo un llamado a guardar la calma.

“Hay condiciones y tienen que tranquilizarse los ánimos. Porque tienen que tranquilizarse”, declaró Claudia Sheinbaum.

Atribuyó la agresión a un “odio” y molestia de parte de los opositores causada por los resultados electorales que han tenido y en los que de observa una caída en el número de votos recibidos.

“Pero claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpeteo de este compañero en el piso, con estas palabras que tú dices. Entonces es importante pues que se conozca cuál es su actitud, quiénes son, ¿por qué tiene tanto odio, tanta violencia?”, dijo Claudia Sheinbaum.

