Revancha en Zacatecas

No debe ser fácil para las autoridades de Zacatecas asimilar que se derrumbó, antes de que se pusiera el primer ladrillo, la obra insignia de la administración de David Monreal. Sólo así se entiende la persecución judicial que, según el abogado Jorge Rada Luévano, se ha desatado en su contra. Y es que, además de frenar el Viaducto Elevado de la capital, el despacho del litigante también provocó que se suspendieran las corridas de toros desde 2022. Y en estos momentos tiene en vilo a la Feria Nacional Zacatecas 2025, el máximo evento de la entidad, ya que en los próximos días un juez federal decidirá si le concede o no la suspensión provisional que solicitó. El mismo día que presentó el recurso, el abogado fue notificado de una audiencia de imputación por una denuncia presentada en su contra en 2018, que durante años se mantuvo en el cajón. En política, todo mundo lo sabe, no existen las coincidencias, y sí, en cambio, la jiribilla. ¿Será?

