Nos hacen ver que, en lo que fue una jornada de definiciones en el Senado, se confirmó la condición del PRI como la nueva chiquillada, al quedarse sin representación en las vicepresidencias de la Mesa Directiva. Es la primera vez, en décadas, que el tricolor no tiene al menos una vicepresidencia en el Senado. La fuerza que le queda apenas le alcanzó para que una legisladora, Claudia Edith Anaya Mota, se colara a una de las secretarías. El PRI quedó superado por el PVEM y al mismo nivel de MC, que también alcanzó una secretaría. El desplome del otrora partidazo, nos comentan, es consecuencia del paso devastador del huracán Alito por el partido cuya sede está en Insurgentes. Hay quien cree que, ahora que los reflectores dejarán de ocuparse del pleito entre Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, se le pondrá más atención a la caída en picada que experimenta el PRI, mientras otras opciones políticas avanzan con paso firme. Atentos.

