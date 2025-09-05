Reducen salarios en la SCJN

En donde ya están poniendo manos a la obra para, en apego a la Constitución, no tener mayores remuneraciones que la titular del Ejecutivo, es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros ya solicitaron al Órgano de Administración Judicial que se disminuyan sus prestaciones de tres millones 774 mil 711 pesos anuales a un millón 143 mil 998 pesos. De esta forma, esta percepción quedaría por debajo de la correspondiente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que es de un millón 175 mil 516 pesos. Respecto al salario, en enero se estableció que sería de un millón 631 mil 539 pesos, casi la mitad de lo que ganaban los ministros salientes. En donde también debe haber ajustes es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues actualmente cada magistrado gana dos millones 460 mil pesos al año. En este Tribunal se espera, nos dicen, que de un momento a otro arranque el proceso para reducir las percepciones. Veremos.

