Rescate oportuno

Algo para destacar, nos dicen, fue el oportuno rescate de dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, que habían sido secuestrados en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. El propio titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que los oficiales fueron privados de su libertad cuando realizaban labores de investigación, pero, gracias a un operativo coordinado entre la dependencia a su cargo, Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil estatal y Fiscalía local, los elementos fueron rescatados sanos y salvos, además de que se logró la detención de tres agresores. Con esta acción, nos comentan, se confirma la eficacia de los mecanismos de coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno, y se envía el mensaje de que, ante cualquier nuevo acto por parte de los generadores de violencia, se actuará de inmediato y con toda firmeza. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: