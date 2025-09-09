‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de septiembre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 9 y 10 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Ofertas en frutas y verduras

Jitomate saladett: $9.50 el kilo

Aguacate Hass en malla: $22.50 la pieza

Elote: $4.90 la pieza

Tuna: $16.50 el kilo

Ciruela: $59.50 el kilo

Jamaica: $160.00 el kilo

Kiwi: $75.00 el kilo

Limón sin semilla: $24.50 el kilo

Pera Barlett: $29.50 el kilo

Toronja: $22.50 el kilo

Uva roja sin semilla: $59.00 el kilo

Manzana Golden chica en bolsa: $39.50 el kilo

Apio: $24.50 el kilo

Cebolla morada: $19.50 el kilo

Champiñón: $69.00 el kilo

Ofertas en carnes y pescados

Pulpa de cerdo: $104.00 el kilo

Chuleta de cerdo natural: $104.00 el kilo

Pierna de cerdo congelada con hueso: $65.90 el kilo

Filete basa rojo: $72.00

Codillo chamorro de cerdo: $65.90 el kilo

Muslo fresco de pollo: $59.90 el kilo

Pierna de pollo fresca: $59.90 el kilo

Surimi especial: $129.00 el kilo

