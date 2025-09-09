¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de septiembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles' Foto: Pixabay
Mariel Caballero

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles que no te puedes perder este 9 y 10 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomate saladett: $9.50 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $22.50 la pieza
  • Elote: $4.90 la pieza
  • Tuna: $16.50 el kilo
  • Ciruela: $59.50 el kilo
  • Jamaica: $160.00 el kilo
  • Kiwi: $75.00 el kilo
  • Limón sin semilla: $24.50 el kilo
  • Pera Barlett: $29.50 el kilo
  • Toronja: $22.50 el kilo
  • Uva roja sin semilla: $59.00 el kilo
  • Manzana Golden chica en bolsa: $39.50 el kilo
  • Apio: $24.50 el kilo
  • Cebolla morada: $19.50 el kilo
  • Champiñón: $69.00 el kilo

Ofertas en carnes y pescados

  • Pulpa de cerdo: $104.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo natural: $104.00 el kilo
  • Pierna de cerdo congelada con hueso: $65.90 el kilo
  • Filete basa rojo: $72.00
  • Codillo chamorro de cerdo: $65.90 el kilo
  • Muslo fresco de pollo: $59.90 el kilo
  • Pierna de pollo fresca: $59.90 el kilo
  • Surimi especial: $129.00 el kilo

La calidad y sabor que tu familia merece están en un solo lugar #MartiMiércoles Lleva y comparte lo mejor en frutas y...

Publicado por Chedraui en Martes, 9 de septiembre de 2025

