‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de septiembre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 9 y 10 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate saladett: $9.50 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $22.50 la pieza
- Elote: $4.90 la pieza
- Tuna: $16.50 el kilo
- Ciruela: $59.50 el kilo
- Jamaica: $160.00 el kilo
- Kiwi: $75.00 el kilo
- Limón sin semilla: $24.50 el kilo
- Pera Barlett: $29.50 el kilo
- Toronja: $22.50 el kilo
- Uva roja sin semilla: $59.00 el kilo
- Manzana Golden chica en bolsa: $39.50 el kilo
- Apio: $24.50 el kilo
- Cebolla morada: $19.50 el kilo
- Champiñón: $69.00 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pulpa de cerdo: $104.00 el kilo
- Chuleta de cerdo natural: $104.00 el kilo
- Pierna de cerdo congelada con hueso: $65.90 el kilo
- Filete basa rojo: $72.00
- Codillo chamorro de cerdo: $65.90 el kilo
- Muslo fresco de pollo: $59.90 el kilo
- Pierna de pollo fresca: $59.90 el kilo
- Surimi especial: $129.00 el kilo
