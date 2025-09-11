Senado se amarra cinturón

En donde afilan la tijera para recortar gastos es en el Senado, toda vez que, como adelantó ayer Adán Augusto López, la próxima semana la bancada de Morena presentará un plan de austeridad que contempla la suspensión de viajes al extranjero, el congelamiento de dietas y subvenciones y la cancelación de contratos innecesarios, entre otras medidas. Adán Augusto comentó que, al terminar con el “turismo parlamentario” y aplicar otros recortes, la Cámara alta podría ahorrar cerca de 500 millones de pesos al año. Hay quienes dan por hecho que este anuncio no será bien recibido por algunos legisladores, en especial por uno que ha mostrado una gran proclividad por los viajes al extranjero, con apoyos económicos para sus acompañantes, y a quien no le hace mucha gracia eso de la austeridad. Es probable que este legislador reaccione con algún video en redes sociales, grabado desde una lujosa residencia fincada en tierras comunales, nos dicen. ¡Cómo son!