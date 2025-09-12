Sheinbaum invita a López Rabadán a ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la presidenta la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para que asista a la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, fue la panista, quien confirmo los hechos.

En sus redes sociales, la panista López Rabadán comentó que anuncio que “He recibido la invitación de la Presidenta de la República @Claudiashein para asistir a la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec”.

Destacó que asistirá “como presidenta de la Cámara de Diputados, en representación de mis compañeras y compañeros legisladores”.

Sheinbaum Pardo, comentó en conferencia de prensa que el 16 de septiembre, “se invita a más personas, y ahí vamos a invitar a todos los Poderes, y si quieren asistir, asistirán y si no, pues no asistirán.”

La oposición estará presente en eventos oficiales

Tras el arribo de López Rabadán a la presidencia de la Cámara de Diputados, quien es una voz crítica de los gobiernos de Morena, había dudas sobre si sería invitada a los actos oficiales del actual gobierno.

En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum excluyó a la expresidenta ministra de la SCJN, Norma Piña, de la ceremonia por Aniversario de la Constitución Mexicana.

Cabe recordar que los últimos dos años de gobierno, AMLO no invitó al Poder Judicial a sus eventos oficiales.

Aquello ocurrió tras el distanciamiento con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que derivó en que tampoco asistieran representantes de otros poderes.

¿Quién es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados?

El 2 de septiembre, la panista Kenia López fue elegida por el pleno presidenta de la Mesa Directiva para el segundo año de la 66 Legislatura de la Cámara de Diputados.

Durante su primer mensaje desde la tribuna como diputada presidenta, López Rabadán agradeció el respaldo de los seis grupos parlamentarios en San Lázaro y se comprometió a actuar con “institucionalidad republicana”.

