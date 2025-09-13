Arcones marca Andy

Muchos de quienes acuden todos los días a la Cámara de Diputados aseguran haber visto la llegada de decenas de arcones navideños a las oficinas de los diputados de Morena. Algunos legisladores han comentado en privado que quien la está haciendo de Santa Claus es Pedro Haces, pues a su nombre son repartidos los arcones de la marca Finca Rocío. Para más señas, se trata de la empresa de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán. Las canastas que, dicen los que saben, tienen un costo aproximado de tres mil 500 pesos, incluyen una botella de tequila de la destilería más antigua de América Latina, seis bombones de chocolate rellenos de ganache de tequila “extra añejo reserva de la familia” y una moneda de chocolate con el escudo nacional grabado. Al final, al regalar arcones a morenistas comprados a la empresa de otro morenista, todo quedó en familia.