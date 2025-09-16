‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 16 y 17 de septiembre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 16 y 17 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas

Naranja de Jugo: $32.50 por kg

Pera Bartlett: $24.90 por kg

Toronja: $22.50 por kg

Uva Roja sin Semilla: $59.00 por kg

Tuna: $25.90 por kg

Limón sin Semilla: $15.50 por kg

Ciruela: $64.00 por kg

Guayaba: $39.50 por kg

Jamaica: $160.00 por kg

Kiwi: $75.00 por kg

Verduras

Tomate Bola: $12.50 por kg

Apio: $14.90 por kg

Calabaza Italiana: $22.50 por kg

Chayote sin Espinas: $17.90 por kg

Col Blanca: $19.50 por kg

Coliflor Pre Enfriada: $49.50 por pieza

Aguacate Hass Enmallado: $22.50 por pieza

Cebolla Morada: $15.50 por kg

Lechuga Romana: $9.50 por pieza

Limón sin Semilla: $15.50 por kg

