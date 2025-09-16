¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 16 y 17 de septiembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Mariel Caballero

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles que no te puedes perder este 16 y 17 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas

  • Naranja de Jugo: $32.50 por kg
  • Pera Bartlett: $24.90 por kg
  • Toronja: $22.50 por kg
  • Uva Roja sin Semilla: $59.00 por kg
  • Tuna: $25.90 por kg
  • Limón sin Semilla: $15.50 por kg
  • Ciruela: $64.00 por kg
  • Guayaba: $39.50 por kg
  • Jamaica: $160.00 por kg
  • Kiwi: $75.00 por kg

Verduras

  • Tomate Bola: $12.50 por kg
  • Apio: $14.90 por kg
  • Calabaza Italiana: $22.50 por kg
  • Chayote sin Espinas: $17.90 por kg
  • Col Blanca: $19.50 por kg
  • Coliflor Pre Enfriada: $49.50 por pieza
  • Aguacate Hass Enmallado: $22.50 por pieza
  • Cebolla Morada: $15.50 por kg
  • Lechuga Romana: $9.50 por pieza
  • Limón sin Semilla: $15.50 por kg

