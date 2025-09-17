¡Vivan los balazos!

Y… bueno, hay de gritos a gritos. En redes sociales llovieron críticas hacia el alcalde de Aquila, Veracruz, Inocencio Ramírez Limón, por realizar disparos al aire en plena ceremonia. Al edil surgido de Morena no le importó que la plaza principal estuviera a reventar. Con su conducta, nos dicen, Ramírez Limón hizo apología a la violencia en una entidad que ha padecido fuertemente este fenómeno en las últimas semanas. Tan sólo el mismo 15 de septiembre se reportaron detonaciones de explosivos y balaceras en los municipios de Chocamán, Fortín de las Flores, Coscomatepec y Huatusco. Y ayer, dos hermanas fueron ejecutadas, abrazadas, en Coatzintla. Menos grave, aunque también criticable, fue la conmemoración que hizo el alcalde de Reforma, Chiapas, Pedro Ramírez, con una bailarina exótica que portaba la bandera nacional. Y no se quedó atrás el de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández, quien lanzó un viva a “Josefa Ortiz de Pinedo”. Ni a cuál irle.