Paraguay expulsa a Bermúdez; llegará al Altiplano

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora, fue expulsado de Paraguay, donde fue detenido la semana pasada, por lo cual autoridades mexicanas viajaron a dicho país para trasladarlo a territorio nacional y ejecutar la orden de aprehensión que hay en su contra.

La entrega del exfuncionario tabasqueño se dio luego de que México desistió ante las autoridades paraguayas de la solicitud de detención con fines de extradición, que inicialmente había sido solicitada bajo acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, indicó el Ministerio Público de ese país.

El Gabinete de Seguridad indicó que el Gobierno paraguayo notificó a México sobre la decisión de expulsar a Bermúdez Requena, tras verificar que su ingreso y estancia en dicho país fue irregular, y con el desistimiento de México adquirió la condición de ilegal.

El Dato: se estima que tras atravesar Brasil, el avión ejecutivo Bombardier Challenger 605 de la FGR haría una escala a las 22:30 horas de ayer en Tapachula, antes de llegar a la CDMX.

Una vez tomada la decisión, elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM) viajaron a Paraguay para realizar el traslado.

Vistiendo un pants en color negro, una playera roja y un chaleco antibalas, el acusado identificado como El Abuelo fue entregado ayer a las autoridades mexicanas a las 14:00 horas (del centro de México), en una operación liderada por el fiscal adjunto de aquel país, Manuel Doldán Breuer, así como el juez penal de Garantías especializado en crimen organizado, Osmar Legal, y el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter.

Se esperaba la llegada de Bermúdez a territorio mexicano durante las primeras horas de este jueves y se le ejecutará la orden de aprehensión para así ser ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, El Altiplano, localizado en el Estado de México.

Al dar cuenta del traslado del presunto criminal, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, agradeció en sus redes sociales la colaboración de la Presidencia de Paraguay por notificar sobre la expulsión del detenido.

“Agradecemos la firme colaboración y apoyo de @PresidenciaPy, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país. Con estas acciones, reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad”, escribió.

El Abuelo fue detenido por autoridades el viernes pasado. Durante su primera audiencia, el juez le informó sobre la posibilidad de optar por un trámite simple de extradición, que acortaría los tiempos judiciales, pero su defensa lo rechazó.

Oficialmente, se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde hace siete meses, cuando salió del país por Yucatán para viajar a España y posteriormente internarse en Brasil, para después moverse a Paraguay ilegalmente.

El lunes, el secretario Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, afirmó que se hallaron indicios de que el tabasqueño ya tenía planes para montar una red delictiva en dicho país. Uno de los hechos que hizo suponer a las autoridades sobre las intenciones delincuenciales del mexicano es que un par de meses atrás su familia ya era perseguida por la justicia de aquel país.

“Debe aclararse cómo se fue descomponiendo”

› Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

Sin importar que haya sido funcionario designado por un servidor público militante de Morena, no habrá impunidad, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en torno a la captura del exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y presunto líder de la organización criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, de quien dijo, tendrá de aclararse cómo es que “se fue descomponiendo”.

En conferencia, subrayó que lo importante es que declaré aquí en México y que se garantice la cero impunidad.

“No importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Cero impunidad. Y que la Fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer. Y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada, expresó”.

La titular del Ejecutivo federal añadió que deberá exponerse cómo fue que Bermúdez Requena “se fue descomponiendo”.

190 países, donde era buscado Hernán Bermúdez

“Y que la gente sepa: cómo fue que este personaje se fue descomponiendo, en qué momento saben que está vinculado con un grupo delictivo y cuándo se hace la investigación y la orden de aprehensión. Y ahora que regrese, que declare lo que tenga que declarar”, declaró.

Sobre el movimiento del general Miguel Ángel López Martínez —quien fue el que dio a conocer la investigación contra Bermúdez Requena— que fue removido de su cargo como comandante de la 30 Zona Militar en Villahermosa, Tabasco, para ser trasladado a Saltillo, Coahuila, negó que se haya tratado de un castigo.

“No tiene que ver con su declaración, son parte de los relevos que hace la Secretaría de la Defensa en función, tanto de la actuación de un elemento, como cada determinado tiempo relevan a los generales o a quien esté de responsable en una región o zona militar, y normalmente lo que hacen es cambiarlos de zona”, dijo.

Adán Augusto se dice tranquilo y sin ligas con crimen

› Por Ulises Soriano

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, dijo que está “tranquilo”, luego del arribo a México de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad durante su gobierno en Tabasco, acusado de ser líder de la organización delictiva La Barredora.

“Sí, claro. Estoy tranquilo ante su llegada y confiando en que todo se hará conforme a derecho. Lo más importante es que se esclarezca la verdad; quien tenga responsabilidades, seguramente tendrá que pagar”, dijo en entrevista.

El Tip: El líder de diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la indagatoria de la FGR no debe “dejar resquicios, ser escrupulosa y generar condiciones de seguridad jurídica”.

El también líder de legisladores de Morena comentó que lo “importante” es que la verdad se esclarezca y aseguró estar dispuesto a presentarse a declarar ante las autoridades, aun sin que se le requiera.

Cuestionado sobre si debería dejar su escaño ante los señalamientos de Bermúdez Requena, respondió que “de ninguna manera”. Aseguró que no tiene nexos con La Barredora y reiteró su disposición a declarar ante el Ministerio Público, incluso sin que sea requerido por las autoridades, “cuántas veces me soliciten comparecer”, lo cual no ha ocurrido, y subrayó que “no importa” si tiene la figura de fuero o no.

El presidente de la Jucopo en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y Miguel Ángel Yunes, ayer. ı Foto: Especial

“Yo de ninguna manera tengo nada que temer. Yo estoy tranquilo, confiando en que las autoridades harán su trabajo conforme a la ley”, insistió.

Señaló que ni durante su cargo como gobernador de Tabasco o secretario de Gobernación recibió reportes o informes de las actividades de Bermúdez Requena.

Recordó que conoció al hoy detenido cuando ocupaba cargos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y luego como subsecretario de Gobierno, mientras Bermúdez era director operativo de Seguridad Pública: “Nunca fue mi amigo”.

Respecto a posibles señalamientos por parte de instituciones como el Ejército, sostuvo que cualquier información sobre él no proviene de fuentes oficiales ni constituye una acusación formal, y reiteró que mantiene absoluta confianza en la justicia mexicana y que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación.

Con captura se conocerán redes criminales: expertos

Por Ulises Soriano

El arribo a México de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de la organización delictiva La Barredora, era un escenario previsible que permitirá esclarecer la conformación del grupo, sus redes de protección y los vínculos con estructuras del gobierno, coincidieron especialistas en seguridad consultados por La Razón.

Señalaron que se abre la oportunidad de conocer a detalle el entramado de esta organización criminal y sus vínculos con autoridades, así como los reacomodos con otros cárteles.

Yair Mendoza consideró que la llegada de Bermúdez abre una ventana para conocer el entramado delictivo de La Barredora: “Parte de la información servirá para clarificar el mapa de la criminalidad, en específico cómo funciona La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG, su socio) en la zona del Golfo”.

El Dato: En agosto pasado, Hernán Bermúdez se dijo víctima de “una persecución política”, con motivo del aseguramiento de una de sus propiedades por la Fiscalía de Tabasco.

El valor de tenerlo en México, dijo, está en lo que sabe: “Nos va a contar la historia del robo de hidrocarburos, su trasiego, qué suscitó la unión de La Barredora y el CJNG y cómo se están reacomodando”.

También, añadió, cómo se construyeron los vínculos criminales con niveles de autoridad: “La finalidad de coaligarse con la autoridad es blindar y maximizar los negocios ilícitos. Al tenerlo preso, las negociaciones para intercambio de información son forzadas. Se le podría presionar con un procedimiento abreviado de extradición a Estados Unidos si se construye el caso”.

Abraham Serrano, consultor en la materia, coincidió en que, si se consolida una acusación por delincuencia organizada, se podrá “armar un ‘árbol genealógico’: quién está en la cabeza, con quién colaboró, y salpicaría a otros colaboradores”.

A partir de ahora, añadió, el foco será cruzar información para identificar ayudas, rutas y posibles redes de protección que permitieron su salida y permanencia en el extranjero.

Traslado del exsecretario de Seguridad de Tabasco desde Paraguay, ayer. Foto›Cuartoscuro

Mendoza anticipó que las pesquisas podrían esclarecer “el grado de conocimiento que tenían sus superiores y cómo, a través de este actor, se creaban vasos comunicantes con autoridades de diferentes niveles” para hacer prosperar los negocios criminales.

Por otro lado, David Saucedo, experto en seguridad, y Serrano, coincidieron en que el traslado a México de Hernán Bermúdez era un escenario “previsible” por su ingreso irregular a Paraguay.

“Yo siempre había previsto este escenario: una deportación por ingreso migratorio con irregularidades… una identidad falsa”, dijo Saucedo, al subrayar que ello permite la expulsión sin juicio de extradición.

En la misma línea, Serrano explicó: “Alguien entra de manera ilegal, pues tú lo puedes expulsar; ya no necesitas tratado de extradición; en el momento en que se detecta, lo sacan”.

La expulsión también tuvo un componente operativo: Paraguay “lo expulsa, lo sube a una aeronave mexicana y entonces ya está en territorio mexicano”, explicó Serrano, sobre la entrega coordinada para que el detenido quedara de inmediato a disposición de autoridades federales.

Amparan a los hijos de AMLO sin su anuencia

Por Tania Gómez

Este miércoles se dio a conocer que fueron tramitados tres amparos que buscan proteger a Andrés Manuel y a Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra cualquier detención, aunque tanto ellos como el supuesto promovente de los recursos legales rechazaron haberlos solicitado.

Las medidas cautelares derivadas impiden, de momento, la detención del secretario de Organización de Morena y de su hermano, así como de Fernando Farías Laguna, contraalmirante vinculado con la red de huachicol fiscal detectada recientemente y contra quien existe una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol.

En el documento también se protege al empresario Arnold Rojas Tame, El Señor de los Tanques, por su presunta operación en el contrabando de combustibles.

El Dato: La semana pasada, la FGR informó que el vicealmirante de la Marina Manuel Roberto Farías y otros nueve marinos fueron vinculados por su presunta implicación en huachicol fiscal.

Un juez federal con sede en Zacatecas otorgó la suspensión de plano, en el expediente 2098/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito. Otro es el expendiente 1728/2025, que fue presentado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

En él también se incluye a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Heleyn Foullon Gómez, Roberto (sic) Blanco Cantú, Fernando Farías Laguna, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, Elvira Xóchitl Palomo, Ismael Ricaño Matías, Anatalia Joselín Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres.

Un recurso más es el 1446/2025, presentado ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tabasco. En este caso, además de los nombres anteriores, también está incluido José Ramón, el hermano mayor de los López Beltrán.

José Ramón, Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, el 1 de octubre de 2024, previo a la rendición de protesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ı Foto: Cuartoscuro

Las tres acciones fueron supuestamente solicitadas por Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, quien ha sido señalado en otro momento de haber sido abogado del narcotraficante Rafael Caro Quintero; sin embargo, el documento no cuenta con su firma. El propio jurista negó, en una entrevista, haber tramitado recurso alguno en favor de nadie.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, rechazó haber tramitado la medida cautelar y señaló que se trata de un “montaje” y una campaña de desprestigio.

“En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor, tramitamos ninguna demanda de amparo. No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación”, señaló.

Andrés López Beltrán dijo tener información respecto a que no se trata de un solo trámite, sino de varios en diversos juzgados, por lo que solicitó al Poder Judicial que realice una investigación al respecto. “Esta es una operación malintencionada, planeada y orquestada desde varios frentes”, advirtió.

Agregó que se trata de una campaña de desprestigio que busca relacionarlos con un delito. “Una práctica delictiva con la cual no sólo no tenemos nada que ver, sino que estamos de acuerdo en continuar con su combate y desmantelamiento”, dijo.

De manera paralela, el supuesto promovente, Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, también se desmarcó de haber solicitado las medidas cautelares, por lo que, dijo, interpondrá una denuncia por los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos.

CSP insta a FGR a llegar a fondo en huachicol fiscal

› Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

Luego de que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, reconoció que para la dependencia fue duro aceptar y que hubiera sido imperdonable callar los actos que permitieron operar una red de huachicol fiscal en las aduanas, la Presidenta Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar y llegar a fondo sobre quiénes estuvieron involucrados, incluso si se trata de miembros de las Fuerzas Armadas.

La mandataria aseguró que la fiscalía también debe determinar cuántas empresas participaron en la red de contrabando de combustible y poder establecer cuándo fue que comenzaron estas prácticas criminales, pues admitió que no se sabe en qué año iniciaron.

“Esto sucedió en marzo. ¿Qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el Presidente López Obrador es un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México”, afirmó.

8 puertos estaban en control de huachicoleros, según la FGR

Además, también respondió a los señalamientos que buscan vincular al expresidente López Obrador y a sus hijos con este caso: “Ahora, han dicho mucho de ‘que si el Presidente López Obrador’, ‘que si sus hijos’, bueno, hasta a sus hijos ahora otra vez los quieren meter”.

“Y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso, pero que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a fondo de quiénes más estuvieron involucrados; cuántas empresas estuvieron involucradas, porque ya no están llegando buques, evidentemente, con combustible ilícito”, agregó.

Sheinbaum Pardo también respaldó al almirante Morales, al describirlo como una persona con integridad y al subrayar que las detenciones conseguidas hasta ahora derivan de investigaciones que inició la misma dependencia.

“En este caso de la Marina, yo creo que, primero el Almirante es un hombre muy íntegro, valiente e íntegro, yo lo describiría de esa manera; también el General secretario es un hombre íntegro, valiente. Los dos muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México”, finalizó.