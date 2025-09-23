Anuncia Zoé Robledo Teleconsulta para mexicanos en el extranjero afiliados al IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que a partir del 1 de diciembre se pondrá en marcha un programa de Teleconsulta para mexicanos en el extranjero que estén afiliados al IMSS, quienes serán atendidos en forma remota por 2 mil 873 enfermeras especialistas en Medicina Familiar.

Durante la conferencia de prensa que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, el titular del Seguro Social explicó que, en la primera consulta digital se integrará el expediente electrónico, se brindarán acciones de promoción de la salud, identificación de riesgos para la detección de enfermedades y recomendaciones de seguimiento.

Dijo que la cita se agenda desde la aplicación IMSS Digital y la consulta se otorgará en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 07:30 a 20:30 horas.

Afirmó que esta estrategia permitirá empatar los esfuerzos del programa Salud Casa por Casa, cuando las y los paisanos que se aseguraron en Estados Unidos regresen a México para recibir atención por un tratamiento prolongado o una intervención quirúrgica, sus datos clínicos estarán en el IMSS y esto permitirá una comunicación más directa y el conocimiento amplio de su estado de salud.

“Es un programa que nos entusiasma mucho y que además demostramos no solamente el cariño, la atención y la preocupación, sino un reconocimiento al gran esfuerzo que realizan para la economía del país del norte y también para la nuestra”, enfatizó.

Zoé Robledo destacó que actualmente el Seguro Social cuenta con un centro de orientación telefónica para la derechohabiencia en el número 800 222 2668, una médica o médico general resuelven dudas en temas como manifestaciones clínicas de enfermedades, información sobre síntomas persistentes a quienes reciben tratamiento, aplicación de vacunas, curaciones y retiro de puntos, métodos anticonceptivos, efectos adversos de medicamentos y salud mental.

Añadió que se han atendido 364 mil llamadas durante el año a derechohabientes en México “y hoy queremos abrirlo a nuestras hermanas y hermanos migrantes”.

Indicó que en 2021 el Seguro Social inició con el proceso de aseguramiento de mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos a través de la modalidad de Persona Trabajadora Independiente (PTI), que consiste en un aseguramiento individual al Régimen Obligatorio y que otorga acceso a los cinco seguros del IMSS y la posibilidad de afiliar a sus familiares que viven en México.

Dijo que actualmente 15 mil 375 connacionales en el extranjero se han incorporado al Seguro Social, el 62 por ciento son hombres y 38 por ciento mujeres, el salario diario con el que se registran es de 389 pesos y bajo este esquema han asegurado a 14 mil 705 beneficiarios que pueden ser parejas, hijos menores de 16 años o hasta los 25 años si estudian en un plantel público, además de padres con dependencia económica; la mayoría de los aseguramientos han ocurrido en Chihuahua, Nuevo León y Jalisco.

El director general del IMSS detalló que 13 mil 921 de paisanos que se aseguraron al IMSS en Estados Unidos tenían un historial previo de cotización por haber trabajado en México; en el momento de asegurarse como Persona Trabajadora Independiente recuperan las semanas que habían laborado y con ello mil 321 personas ya reciben su pensión.

Además, dijo, el IMSS ha trabajado con Financiera para el Bienestar (Finabien) y actualmente en su aplicación se agregó un botón para pagar las cuotas del Seguro Social con una comisión muy baja de 50 pesos y 2.99 dólares por auto remesa.

