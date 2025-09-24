Un súper tifón azota a Hong Kong

Las olas del súper tifón Ragasa chocan contra las sillas en Hong Kong, ayer.

El súper tifón Ragasa, el ciclón más poderoso del año, golpeó Hong Kong ayer con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que vaciaron calles, provocaron inundaciones en Lantau y forzaron a las autoridades a emitir la señal de tifón 10, la alerta más alta. A su vez, en Taiwán las precipitaciones dejaron 14 muertos y el desborde de un lago barrera en Hualien que arrasó parte de una ciudad.

El fenómeno, que arrasó Filipinas el lunes y Taiwán el martes, se acerca ahora a Guangdong, provincia china de más de 125 millones de habitantes, donde se ordenaron evacuaciones masivas y cierres de escuelas, transporte y vuelos. En Guangzhou y Shenzhen, aeropuertos más concurridos de China suspendieron operaciones.

En Hong Kong, las olas cubrieron zonas residenciales y varias calles quedaron sumergidas. El gobierno abrió 49 refugios, a los que acudieron más de 700 personas, mientras una mujer y su hijo permanecen graves tras ser arrastrados por el mar. Por su parte, la Bolsa de Valores continuó operaciones pese al impacto.

La autoridad marítima china emitió su alerta roja por marejadas de hasta 2.8 metros.