Con billete de Lotería Nacional, reconocen 70 años del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2860 para celebrar el 70 Aniversario de la fundación del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y reconocer su objetivo de unificar y fortalecer la actividad notarial del país.

En este marco, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, sumaron fuerzas para emitir el billete que distingue al sector notarial como un pilar de la seguridad jurídica, que trabaja a favor del país y del pueblo de México.

Al tomar la palabra, la directora Olivia Salomón manifestó que para honrar 70 años del Colegio Nacional del Notariado Mexicano como un espacio de unidad, de formación y de fortalecimiento de la función notarial en México, la entidad se une con un cachito que multiplicará el homenaje a su trayectoria, llevando a cada rincón el testimonio del compromiso del Colegio con la justicia, la validez jurídica y la vida social.

Al reconocer a la diputada Olga Sánchez Cordero por su contribución como primera notaria de la Ciudad de México, la titular de Lotería Nacional resaltó que “la emisión de este billete conmemorativo no es solamente un gesto simbólico: es un reconocimiento nacional a todas las notarias y notarios de este Colegio que, durante siete décadas, ha sido espacio de organización, unidad y proyección del gremio en todo el país”.

La directora recordó las palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Hoy hacemos historia, se hará realidad el verdadero Estado de Derecho donde nadie estará por encima de la ley”, y afirmó que a seis días de cumplir el primer año de su gobierno se confirma su compromiso con un proyecto histórico que coloca al pueblo, la justicia y la igualdad en el centro de la vida nacional.

Asimismo, Olivia Salomón subrayó que la develación de este billete es también un mensaje para todo el país: un reconocimiento a la noble labor de las y los integrantes del notariado, que con ética, imparcialidad y vocación de servicio sostienen la confianza de las familias y fortalecen la justicia en México. “Que este cachito sea el símbolo del compromiso con la legalidad y la solidez institucional que México necesita para seguir transformándose”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, agradeció a la Lotería Nacional por honrar al Notariado Mexicano con este sorteo conmemorativo que inmortaliza 70 años de servicio, ética y compromiso social, y enfatizó que las y los notarios son de territorio, no de escritorio, y están para servir.

Invitó a las y los notarios del país a celebrar los primeros 70 años del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, con trabajo y esfuerzo diario, reafirmando su compromiso de actuar con ética y rectitud, orgullosos de ser las y los notarios que México necesita.

En su participación, la diputada federal Olga Sánchez Cordero, señaló que la Lotería Nacional fortalece la memoria colectiva del país a través de sus billetes y hoy inmortaliza con un sorteo conmemorativo los 70 años del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, su trabajo, perseverancia y responsabilidad para apoyar a la sociedad.

Añadió que el trabajo territorial del notariado es una manera acertada de ejercer la profesión, ya que acerca al pueblo de México la vía para resolver temas relevantes, muestra de ello son las Caravanas itinerantes que ya se realizan en el Estado de México.

El evento contó con la presencia de Luz Verónica Morales Alfaro, presidenta de la Comisión de Economía del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante, decano del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Los datos del billete que distingue al Colegio Nacional del Notariado Mexicano

La directora Olivia Salomón dijo que para el Sorteo Superior No. 2860 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 10 de octubre, a las 20:00 horas.

La emisión de dos millones 400 mil cachitos ya está disponible en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx, con costo por cachito de $40 pesos y la serie en $800 pesos. La celebración del sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

