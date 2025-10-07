Maestros anuncian megamarcha y bloqueos para este 8 de octubre en CDMX y Edomex

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la marcha de este 15 de mayo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE) anunciaron una megamarcha y una serie de bloqueos carreteros que se realizarán este miércoles 8 de octubre en distintos puntos de la CDMX y el Estado de México, como parte de sus protestas por el incumplimiento de acuerdos laborales y educativos.

Horarios y principales rutas afectadas de la megamarcha

La movilización iniciará a partir de las 11:00 horas. Se esperan bloqueos intermitentes durante varias horas en rutas clave entre la CDMX y el Estado de México.

Las autoridades y organizadores señalan que los bloqueos podrían ocurrir en:

Autopista México–Puebla

Carretera México–Texcoco

Carretera México–Pachuca (Puente de Fierro)

Accesos a Toluca, con posible mitin en la Plaza de los Mártires frente al Palacio de Gobierno

Rutas alternas sugeridas:

Circuito Exterior Mexiquense

Carretera Lechería–Texcoco

Autopista México–Cuernavaca

Las autoridades de tránsito alertaron sobre posibles cierres intermitentes y afectaciones a la circulación durante varias horas, por lo que recomendaron a los automovilistas salir con anticipación y utilizar rutas alternas.

Demandas del magisterio

Los docentes señalaron que la movilización busca exigir el cumplimiento de acuerdos firmados con autoridades educativas estatales y federales, los cuales, no se han respetado, según denuncian.

Entre las principales demandas están la devolución de descuentos salariales, la basificación de personal interino, la entrega de plazas de la SEP, la recategorización de trabajadores y el respeto al pacto de no represión administrativa.

También denunciaron el abandono de escuelas en comunidades rurales y populares, donde aseguran que las condiciones laborales y de infraestructura siguen siendo precarias pese a los compromisos asumidos por las autoridades.

Autoridades llaman al diálogo

Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni los gobiernos de la CDMX y el Estado de México han emitido una postura oficial. Sin embargo, fuentes cercanas al magisterio adelantaron que las movilizaciones podrían mantenerse de forma indefinida si no se establecen mesas de diálogo para atender sus exigencias.

La megamarcha de maestros en CDMX y Edomex podría provocar importantes afectaciones viales, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de reportes de tránsito y canales oficiales durante toda la jornada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL