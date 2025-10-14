El dichoso Fonden

Y nuevamente salieron en defensa de la desaparición del Fonden desde las filas de Morena. Esto luego de que las lluvias que impactaron en cinco estados la semana pasada derivaran en una tormenta de críticas al hecho de que ya no exista el llamado Fondo de Desastres Naturales. “Es una actitud politiquera, el fideicomiso tenía una gran corrupción, tenía asignaciones prefiguradas y hubo fugas de dinero impresionantes… Hoy hay un fideicomiso que, sin que se llame Fonden, tiene 19 mil millones de pesos y podemos en la Cámara de Diputados, en coordinación con la Presidenta, reforzar el recurso en el Presupuesto próximo”, señaló el coordinador de los diputados guindas, Ricardo Monreal. Se ha vuelto costumbre, nos hacen ver, que apenas ocurre una tragedia asociada a fenómenos naturales, se reactiva una polémica que parece sin fin sobre el famoso Fonden. Uf.

